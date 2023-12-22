Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Arıcan: Güzide 500 şirketin yer alacağı BIST500 Endeksi'ni başlatıyoruz

Borsa İstanbul’un 150. Kuruluş Yıl Dönümü münasebetiyle düzenlenen Gong Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eski Başbakan Tansu Çiller, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer GÖNÜL, İMKB Kurucu Başkanı Muharrem Karslı ve Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan ile Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun'un katılımıyla gerçekleşti. 150. yıl gongu, Borsa İstanbul Yerleşkesi’yle eş zamanlı olarak, Kütahya İli’nin Çavdarhisar İlçesinde bulunan dünyanın ilk borsası olan 1750 yıllık Aizanoi Antik Kenti’nde, Kütahya Valisi ve Çavdarhisar Kaymakamı katılımıyla çalındı.
Borsa İstanbul bugün ayrıca, BIST100’ün yanında, Borsa’nın 500 şirketinin yer alacağı BIST500 Endeksi’ni hesaplamaya başladığını duyurdu.
Gong Töreni’nde açılış konuşmasını yapan Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan şöyle konuştu:
"Osmanlı İmparatorluğunda temelleri atılan Galata Borsası, 1873 yılında Dersaadet Tahvilat Borsası unvanını almış ve hükümet komiseri olarak da Varna mutasarrıfı “Abidin Paşa” atanmıştır.
Finansal teknolojide insan kaynağı yetiştirme konusunda da önemli bir adım olarak BISTECH Borsa İstanbul Teknoloji Akademisi’ni kuruyoruz. Üniversite öğrencilerine yönelik teorik ve uygulamalı eğitimleri barındıran bu projemizle gençlerimizi finansal teknoloji alanında da yetiştirmeyi planlıyoruz.
İleride halka arzı düşünen ancak büyümesi için ihtiyaç duyduğu finansmana daha erken aşamada ulaşması gereken şirketlerimiz için de, girişimcilik ekosistemini destekleyen Girişim Sermayesi Pazarı’nı da hayata geçirmekten memnuniyet duyuyoruz.