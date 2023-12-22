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Ekonomi

Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Arıcan: Güzide 500 şirketin yer alacağı BIST500 Endeksi'ni başlatıyoruz

Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, "Gösterge endeksimiz BIST100'ün yanında, tarihimizde ilk kez 500 şirketi aştığımız için, borsamızın güzide 500 şirketinin yer alacağı BIST500 Endeksi'ni bugün başlatıyoruz" dedi.

Büşra Soyal
Büşra Soyal
20:51 - 22/12/2023 الجمعة
Yeni Şafak
Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Borsa İstanbul 150. Yıl Gong Töreni programına katılarak konuşma yaptı.
Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Borsa İstanbul 150. Yıl Gong Töreni programına katılarak konuşma yaptı.

Borsa İstanbul’un 150. Kuruluş Yıl Dönümü münasebetiyle düzenlenen Gong Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eski Başbakan Tansu Çiller, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer GÖNÜL, İMKB Kurucu Başkanı Muharrem Karslı ve Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan ile Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun'un katılımıyla gerçekleşti. 150. yıl gongu, Borsa İstanbul Yerleşkesi’yle eş zamanlı olarak, Kütahya İli’nin Çavdarhisar İlçesinde bulunan dünyanın ilk borsası olan 1750 yıllık Aizanoi Antik Kenti’nde, Kütahya Valisi ve Çavdarhisar Kaymakamı katılımıyla çalındı.

Borsa İstanbul bugün ayrıca, BIST100’ün yanında, Borsa’nın 500 şirketinin yer alacağı BIST500 Endeksi’ni hesaplamaya başladığını duyurdu.

Gong Töreni’nde açılış konuşmasını yapan Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan şöyle konuştu:

"Osmanlı İmparatorluğunda temelleri atılan Galata Borsası, 1873 yılında Dersaadet Tahvilat Borsası unvanını almış ve hükümet komiseri olarak da Varna mutasarrıfı “Abidin Paşa” atanmıştır.

Yenilikçi adımlarla, piyasalarımızın gelişimi ve sürekliliğini sağlayarak finansal teknolojik altyapısını güçlendirmek için büyük bir adım olarak BISTECH 3.0 adını verdiğimiz projeyi 7 Ağustos 2023’de hayata geçirdik.
Borsa İstanbul olarak gençlerimizin, yatırımcılarımızın bilgi ve deneyimlerini de beslemek istiyoruz. Bunun için de hem gerçek zamanlı hem de tarihsel katma değerli veriler sağlayacak bir BİSTECH Data Platformu oluşturuyoruz.

Finansal teknolojide insan kaynağı yetiştirme konusunda da önemli bir adım olarak BISTECH Borsa İstanbul Teknoloji Akademisi’ni kuruyoruz. Üniversite öğrencilerine yönelik teorik ve uygulamalı eğitimleri barındıran bu projemizle gençlerimizi finansal teknoloji alanında da yetiştirmeyi planlıyoruz.

İleride halka arzı düşünen ancak büyümesi için ihtiyaç duyduğu finansmana daha erken aşamada ulaşması gereken şirketlerimiz için de, girişimcilik ekosistemini destekleyen Girişim Sermayesi Pazarı’nı da hayata geçirmekten memnuniyet duyuyoruz.

150. yıl dönümümüzde bir yeniliği daha paylaşmak istiyorum. Gösterge endeksimiz BIST100’ün yanında, borsamızın 500 şirketinin yer alacağı BIST500 Endeksi’ni bugün başlatıyoruz.
Türkiye Yüzyılında, 100 yıllık emanete 150 yıllık tecrübeyle sahip çıkmaya devam edeceğiz. "



#Borsa İstanbul
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#Erişah Arıcan
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