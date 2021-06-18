Ekonomi Borsa güne yükselişle başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da 18 Haziran rakamları belli oldu. BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,27 artışla 1.417,95 puandan başladı.

Haber Merkezi AA
Borsa İstanbulda 18 Haziran rakamları: Borsa güne yükselişle başladı
Foto/arşiv

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,80 puan ve yüzde 0,27 değer kazanarak 1.417,95 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,55 artarken, holding endeksi yüzde 0,20 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,68 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,20 ile holding ve yatırım oldu.

BIST 100 endeksi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentilerden "şahin" bulunan haziran toplantısı kararları sonrasında dün satıcılı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 1,20 değer kaybıyla 1.414,15 puandan tamamladı.

Rusya 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırabilir
EKONOMİ
Rusya 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırabilir

Dolar güne nasıl başladı?
EKONOMİ
Dolar güne nasıl başladı?

Altın fiyatları resmen çakıldı
EKONOMİ
Altın fiyatları resmen çakıldı
Abone Ol Google News
Şampiyondan tüyolar

Şampiyondan tüyolar

​2020 YKS birincisi sınava nasıl hazırlandığını anlattı.
Çaldıran Survivor

'Çaldıran Survivor'

Öğrenciler mezuniyetlerini parkurda yarışarak kutladı.
Erdoğanın Azerbaycana askeri üs açıklaması Rus medyasında: Ciddi bir meydan okuma

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu açıklama yaptı.

​HDP binasına girip bir kişiyi öldürmüştü.

Bakan Elvan'dan enflasyona yönelik net mesaj.

​Üretici ile çiftçi arasında köprü olacak portal hizmete açıldı

F-16'dan atılan füzeyi SİHA yönlendirebilecek
Bunu yapmadan <br>sınava girmeyin

Bunu yapmadan
sınava girmeyin

​YKS öncesi uzmanından önemli uyarılar...

AYM raportörü HDP'ye kapatma iddianamesinin kabulünü istedi

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.