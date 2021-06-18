Ekonomi Rusya 1 Temmuzdan itibaren Türkiyeye uçuş yasağını kaldırabilir
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rusya 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırabilir

Forbes, geçtiğimiz günlerde turizm tesislerini yerinde incelemek için heyet gönderen Rusya’nın 1 Temmuz’dan itibaren Türkiye’ye uçuş yasağını kaldırma seçeneğini değerlendirdiğini söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Rusya 1 Temmuzdan itibaren Türkiyeye uçuş yasağını kaldırabilir
​Rusya 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırabilir.

Forbes Rusya’nın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Rusya'nın koronavirüsle mücadele merkezinin 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye’ye uçuş yasağını kaldırma seçeneğini değerlendirdiği belirtildi.

İlgili departmanlardan kaynakların Forbes'a verdiği demeçte, seçeneğin değerlendirdiğini ve en büyük havayollarından birindeki bir kaynağın durumu doğruladığını söyledi.

Forbes'in iki kaynağının ifadelerinde, henüz nihai bir karar olmadığı bildirilirken ancak Rusya için popüler bir tatil bölgesi olan Türkiye’nin seyahat kısıtlaması altında olmasının Rusya’daki plajlarda yoğunluğu artırdığını ve bu durumun da koronavirüs vakalarını artırdığının altı çizildi.

İlgili departmanlardan kaynak, “Ülkedeki insidansta (100 binde vaka sayısı) keskin bir sıçrama göz önüne alındığında, koronavirüs vaka sayısının istikrarlı bir şekilde düştüğü Türkiye ile uçuşları açmak şimdi daha güvenli görünüyor” dedi.

Rus heyet haftaya Türkiye'ye geliyor: Uçuş yasağı kaldırılacak mı?
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Rus heyet haftaya Türkiye'ye geliyor: Uçuş yasağı kaldırılacak mı?

Kaynak, ilk olarak haftada yedi uçuş seferinin açılabileceğinin altını çizdi.

HEYET GÖNDERMİŞLERDİ

Rusya, geçtiğimiz günlerde güvenli turizm uygulamalarını yerinde incelemek amacıyla Türkiye'ye heyet göndermişti.

Rusya'dan gelen heyet Türkiye'deki güvenli turizm tedbirlerini yerinde incelerken hazırlanacak rapor sonrasında nihai kararın verileceği belirtilmişti.

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