Ekonomi BOTAŞtan doğal gaz açıklaması Tuz Gölü deposu ihtiyacı karşılayacak durumda
TÜRKİYE EKONOMİSİ

BOTAŞ'tan doğal gaz açıklaması: Tuz Gölü deposu ihtiyacı karşılayacak durumda

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Talha Pamukçu, Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin toplam 1,2 milyar metreküp doğal gaz depolama kapasitesine sahip olduğunu belirterek, "Depolarımız, Türkiye'nin ihtiyacı olması durumunda devreye girerek bu ihtiyacı karşılayacak durumdadır." dedi.

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Haber Merkezi AA
BOTAŞtan doğal gaz açıklaması: Tuz Gölü deposu ihtiyacı karşılayacak durumda
Foto/arşiv

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Talha Pamukçu, tesisin günlük geri üretim kapasitesinin toplam 40 milyon metreküp olduğunu söyledi.

Tesisin bu kapasiteyle gerekli durumlarda Türkiye'nin günlük doğal gaz ihtiyacının bir kısmını karşılayabileceğini ifade eden Pamukçu, "Tesis toplam 1,2 milyar metreküp doğal gaz depolama hacmine sahip. Yaz döneminde depolarımızı tamamen doldurduk ve kışa hazırlığımızı yaptık. Depolarımız, Türkiye'nin ihtiyacı olması durumunda devreye girerek bu ihtiyacı karşılayacak durumdadır. Endişeye mahal bir durum yok. Depolarımız 7 gün 24 saat görevini ifa etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Pamukçu, tesisin ikinci etabının tamamlanmasıyla, toplam 5,4 milyar metreküplük doğal gaz depolama hacmine ulaşılacağını ve böylece dünyanın en büyük tuz yataklarında depolama tesisinin Türkiye'ye kazandırılacağını dile getirdi.

Söz konusu genişletme çalışmalarının 2023'te tamamlanmasıyla tesisin günlük kapasitesinin ise 80 milyon metreküpe ulaşacağını aktaran Pamukçu, bu kapasiteyle Türkiye'nin günlük doğal gaz ihtiyacının yüzde 30'unun karşılanabileceği bilgisini verdi.

TESİS ENERJİSİNİ GÜNEŞTEN ALIYOR

Pamukçu, tesisin yazılım ve donanım özellikleri açısından benzerleriyle kıyaslandığında daha ekonomik olduğunu anlattı.

Emisyon değerleri düşük olan tesisin çevreci özelliğine dikkati çeken Pamukçu, şöyle konuştu:

"Tesis, çevrecidir, sessiz çalışır, gürültü üretmez, gerçekten emisyon değerleri düşüktür. Tesisin ikinci etabı Dünya Bankası finansmanıyla genişletiliyor. Buradaki kriterler, üretim ve çevre boyutuyla, iş sağlığı ve güvenliği boyutuyla yüksektir. Dolayısıyla bu hassasiyetler bize çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşlardan ödül olarak yansıdı. Bunun yanında, kendi enerji ihtiyacını karşılayabilme hedefi koyduk ve bir megavatlık güneş enerjisi santralini devreye aldık. Bu yıl içinde 2 megavatlık güneş enerjisi ihalesi de başladı, ihale süreci devam ediyor. Önümüzdeki yaz tamamlamış olmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla yaklaşık 3 megavatlık güneş enerjisi santrali kuracağız. Tesisin tamamı kendi personelimiz tarafından işletilmektedir. Bu anlamda da 7 gün 24 saat emre amadedir. İhtiyacı karşılayacak durumdadır."

109 ton altında yeni gelişme: ​Bakanlıktan beklenen belge çıktı
FOTOĞRAF 10
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Bilecik Söğüt'te GÜBRETAŞ'a ait maden sahasında tespit edilen 3,5 milyon onsluk (109 ton) altının çıkarılması için çalışmalara başlandı.
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Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile alınan acele kamulaştırma kararı sonrası bölgedeki arazilerin mülkiyeti Hazine'ye devredilmiş, tesis kurulumuna da başlanmıştı.
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109 ton altın rezervi için yapılacak yatırım için beklenen teşvik belgesi ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanarak dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
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GÜBRETAŞ'ın Bilecik Söğüt'teki tesis yatırımı Aralık 2021'de en yüksek teşvik belgeli beş yatırım arasında yer aldı.
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Gübretaş Maden Yatırımları AŞ'nin teşvik belgesi verilen yatırımı 4 milyar 634 milyon 477 bin 508 lira olarak ifade edildi.
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Şirket kurulacak tesis üzerinden yılda 7,67 ton dore külçe altın ve yılda 1 milyon 252 bin 800 ton cevher işlemeyi hedefliyor.
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GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, tam kapasiteyle çalışmaya geçildiğinde yıllık 6 ile 7 ton civarında altın üretmeyi hedeflediklerini belirtmişti.
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​Poyraz, 2022 yılı içinde ilk faz tesis kurulumu tamamlandıktan sonra maden işleme çalışmalarını yapıp 2022 yılının sonu itibarıyla buradan çıkacak ilk altın külçesinin Türk ekonomisine kazandırmak istediklerini de aktarmıştı.
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Poyraz, Gübretaş'ın şu anda tarım sektöründeki en önemli aktörlerinden biri olduğunu belirterek, \"Buradan elde edilmiş olan değerin GÜBRETAŞ'a, Tarım Kredi Kooperatiflerine, Türk çiftçisine ve tarım ekonomisine yansımasıyla Türk ekonomisine çok ciddi katkılar sağlanması hedefleniyor. Burası önümüzdeki dönemde inşallah bizim için önemli bir kaldıraç olacak. Bununla beraber Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştirakleri olarak Türk çiftçisine buradaki kaynağı ziyadesiyle yansıtma gayreti içinde olacağız.\" dedi.
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Poyraz, sahadan çıkarılacak altının miktarına ilişkin olarak da şunları kaydetti:<br><br>\"Burada birinci, ikinci ve üçüncü fazdaki yatırımlarımızı tamamlayıp tam kapasite çalışmaya başladığımızda şu anki planlamamız yıllık 6 ile 7 ton civarında bir üretim kapasitesi hedefleniyor. Türkiye'de 2020 yılı rakamlarıyla yıllık 42 ton civarında altın üretimi olduğunu düşünürsek o zaman biz bu 42 tona sadece buradaki çalışmalarımızla yüzde 15 oranında katkı sağlamış olacağız.\"
109 ton altında yeni gelişme: ​Bakanlıktan beklenen belge çıktı
Bilecik Söğüt'te GÜBRETAŞ'a ait maden sahasında tespit edilen 3,5 milyon onsluk (109 ton) altın varlığı için çıkarılan acele kamulaştırma kararı sonrası bölgedeki arazilerin mülkiyetinin Hazine'ye devri gerçekleştirilip tesis kuruluma geçirilirken, bakanlıktan beklenen teşvik belgesi de çıktı. İşte bölgedeki altın rezervinin çıkarılması için yapılacak yatırımın tutarı..

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