Bu son olsun: Faiz yüzde 17,5'e çıktı, Türkiye daha fazlasını kaldıramaz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 15’ten 17,50'ye çıkardı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında yapılan ikinci toplantısında da faiz artışı yapan Para Politikası Kurulu, faizleri son iki ayda iki katından daha yüksek bir seviyele çıkardı.





GEREKÇE YÜKSEK ENFLASYON

Dünkü toplantının ardından yapılan duyuruda, faiz artışının gerekçesi “Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir” olarak açıklandı. Küresel ekonomide enflasyonun düşse de halen uzun dönem ortalamalarının çok üzerinde seyrettiği aktarılan duyuruda, bu nedenle bütün dünyada merkez bankalarının enflasyonu düşürmeye yönelik tedbirler almakta olduğu kaydedildi.





DENGESİZ FİYAT ARTIŞLARINA DİKKAT

Duyuruda, Türkiye'de yakın döneme ilişkin göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret ettiği belirtilerek, bu gelişmede yurt içi talepteki güçlü seyir, ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile hizmet enflasyonundaki katılığın belirleyici olduğu aktarıldı. Duyuruda, kurulun bu unsurlara ek olarak vergi düzenlemeleri ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapacağını öngördüğü da ifade edildi. Duyuruda; enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmanın gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirileceği vurgusu dikkat çekti.





ÜRETİMİ VURMASIN

Ancak Türkiye ekonomisi daha fazla faiz yükünü kaldıramayacağı belirtiliyor. İki ayda faizi yüzde 8,5’ten yüzde 17,5’e yükselten Merkez Bankası’nın enflasyonu düşürmek gerekçesiyle yaptığı bu politika değişikliğinin üretimi vurabilir. Son iki yılda düşük faiz ortamında yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatını artırarak güçlü bir ekonomik büyüme sağlayan Türkiye’nin, agresif faiz politikası nedeniyle büyük yara almasından endişe ediliyor.





İhracata maksimum destek vereceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası’nın ihracatçıya yönelik desteklerine ilişkin, “İç talebi dengeleyici tedbirler alırken ihracata da maksimum destek sağlayacağız. Yurt dışından temin ettiğimiz kaynakları ihracat ve yatırıma kanalize edeceğiz” ifadesini kullandı. Şimşek, sosyal medya hesabından, Merkez Bankası’nın, ihracatçının reeskont kredisi için bankaların günlük limitini 5 kat artırarak 1,5 milyar liraya çıkarmasını değerlendirdi. Programın büyük önceliklerinden birisinin, ihracatın güçlü şekilde desteklenmesi olduğunu vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti: “İç talebi dengeleyici tedbirler alırken ihracata da maksimum destek sağlayacağız. Yurt dışından temin ettiğimiz kaynakları ihracat ve yatırıma kanalize edeceğiz.”





Rezerv 113,1 milyar $’a yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı. Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 14 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 645 milyon dolar artışla 110 milyar 416 milyon dolardan 113 milyar 62 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 1 milyar 545 milyon dolar artışla 71 milyar 381 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 101 milyon dolar artarak 40 milyar 580 milyon dolardan, 41 milyar 681 milyon dolara çıktı.



