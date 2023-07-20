Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ekonomi için güzel haberi duyurdu: Gri listeden çıkmaya kararlıyız

"Bugün FATF tarafından paylaşılan raporda Ülkemizin 40 FATF standardının 39 adedinden uyumlu olduğu tescil edilmiştir. Bu durum karapara aklama ile terörizmin finansmanı ile mücadeleye verdiğimiz önemin açık bir tezahürüdür. Ülkemiz bu kapsamdaki çalışmalarını artırarak devam ettirmeye kararlıdır."