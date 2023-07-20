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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ekonomi için güzel haberi duyurdu: Gri listeden çıkmaya kararlıyız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından bugün paylaşılan raporda, Türkiye'nin 40 FATF standardının 39 adedinde uyumlu olduğunun tescil edildiğini duyurdu. Türkiye'yi gri listeden çıkarmakta kararlı olduklarını vurgulayan Bakan Şimşek, "Bu durum karapara aklama ile terörizmin finansmanı ile mücadeleye verdiğimiz önemin açık bir tezahürüdür" değerlendirmesinde bulundu.

21:39 . 20/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Türkiye'nin, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) "gri listesinden" çıkarılmasına yönelik çalışmalarında sona gelindi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, FATF tarafından bugün paylaşılan raporda, Türkiye'nin 40 FATF standardının 39 adedinde uyumlu olduğunun tescil edildiğini duyurdu.

Türkiye'yi gri listeden çıkarmakta kararlı olduklarını vurgulayan Bakan Şimşek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün FATF tarafından paylaşılan raporda Ülkemizin 40 FATF standardının 39 adedinden uyumlu olduğu tescil edilmiştir. Bu durum karapara aklama ile terörizmin finansmanı ile mücadeleye verdiğimiz önemin açık bir tezahürüdür. Ülkemiz bu kapsamdaki çalışmalarını artırarak devam ettirmeye kararlıdır."



#Hazine ve Maliye Bakanı
#Mehmet Şimşek
#Mali Eylem Görev Gücü
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