Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ekonomi için güzel haberi duyurdu: Gri listeden çıkmaya kararlıyız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklama yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Türkiye'nin, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) "gri listesinden" çıkarılmasına yönelik çalışmalarında sona gelindi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, FATF tarafından bugün paylaşılan raporda, Türkiye'nin 40 FATF standardının 39 adedinde uyumlu olduğunun tescil edildiğini duyurdu.
Türkiye'yi gri listeden çıkarmakta kararlı olduklarını vurgulayan Bakan Şimşek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: