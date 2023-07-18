Bakan Şimşek Hindistan'daki G20 temaslarını tamamladı

"Sorunsuz bir şekilde organize edilen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yaptığı ve büyük misafirperverliği için Hindistan'ı tebrik etmek istiyorum. Eylül ayında 'Tek dünya, tek aile, tek gelecek' odaklı G20 Liderler Zirvesi'ni sabırsızlıkla bekliyorum"