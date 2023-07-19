BAE ile 50,7 milyar dolarlık anlaşma sonrası Bakan Şimşek'ten paylaşım: Programımıza olan güveni yansıtıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri turunun son ayağında Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitti.

BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılanan Erdoğan'ın düzenlediği ziyarette iki ülke arasında önemli anlaşmalara da imza atıldı.

Ziyaret kapsamında Türkiye ile BAE arasında 13 yeni anlaşma imzalanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptıkları görüşme sonrası düzenlenen basın açıklamasında iki ülke arasında Mutabakat Zaptı'nın imzalandığını duyurdu.

İki ülke arasında 50,7 milyar dolarlık dev anlaşma

İletişim Başkanlığı da imzalanan anlaşmaların toplam 50,7 milyar ABD Doları değerinde olduğunu açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de iki ülke arasında imzalanan dev anlaşmaya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Yaptığı paylaşımda bir dizi sektörde anlaşma yapıldığını belirten Bakan Şimşek, "BAE'nin programımıza olan güvenini yansıtıyor. BAE'nin Türkiye'ye devam eden güçlü desteği için minnettarız." ifadelerini kullandı.

"Anlaşmalar, BAE'nin programımıza olan güvenini yansıtıyor"

Bakan Şimşek yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, BAE ile Türkiye arasındaki bağları daha da güçlendirmek için toplam 50,7 milyar ABD Doları değerinde çok sayıda stratejik anlaşma ve Mutabakat Zaptı'nın imzalanmasına tanık olduk. İhracat finansmanı, deprem tahvilleri, enerji, savunma, altyapı, teknoloji ve bankacılık dahil olmak üzere bir dizi sektördeki anlaşmalar, BAE'nin programımıza olan güvenini yansıtıyor. BAE'nin Türkiye'ye devam eden güçlü desteği için minnettarız."





Today we have witnessed the signings of several strategic agreements and MOUs worth a total of USD 50.7 billion to further cement ties between the UAE and Turkiye.



The agreements across a range of sectors including export financing, earthquake bonds, energy, defence,… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 19, 2023







