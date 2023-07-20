Merkez Bankası'nın kararı sonrası Bakan Şimşek'ten önemli açıklama: İhracata maksimum destek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Merkez Bankası, ihracatçının finansmana erişimini kolaylaştırıyor ve ihracat desteğini artırıyor.
İhracat finansman desteği sağlayan reeskont kredilerinin günlük limiti 300 milyon TL'den 1,5 milyar TL'ye çıkarılıyor.
Merkez Bankası'nın bu adımı sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken bir mesaj geldi.
"İhracata da maksimum destek sağlayacağız"
"İhracata da maksimum destek sağlayacağız"
Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
"Programımızın en büyük önceliklerinden birisi ihracatın güçlü bir şekilde desteklenmesidir. İç talebi dengeleyici tedbirler alırken, ihracata da maksimum destek sağlayacağız. Yurtdışından temin ettiğimiz kaynakları ihracat ve yatırıma kanalize edeceğiz."
dedi
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15 dakika önce