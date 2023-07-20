Merkez Bankası'nın kararı sonrası Bakan Şimşek'ten önemli açıklama: İhracata maksimum destek

"Programımızın en büyük önceliklerinden birisi ihracatın güçlü bir şekilde desteklenmesidir. İç talebi dengeleyici tedbirler alırken, ihracata da maksimum destek sağlayacağız. Yurtdışından temin ettiğimiz kaynakları ihracat ve yatırıma kanalize edeceğiz."