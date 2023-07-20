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Ekonomi

Merkez Bankası'nın kararı sonrası Bakan Şimşek'ten önemli açıklama: İhracata maksimum destek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Merkez Bankası'nın ihracatçının finansmana erişimini kolaylaştırıcı adımıyla ilgili paylaşımda bulundu. Şimşek "Programımızın en büyük önceliklerinden birisi ihracatın güçlü bir şekilde desteklenmesidir. İç talebi dengeleyici tedbirler alırken, ihracata da maksimum destek sağlayacağız. Yurtdışından temin ettiğimiz kaynakları ihracat ve yatırıma kanalize edeceğiz." dedi.

15:29 . 20/07/2023 Perşembe
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Merkez Bankası, ihracatçının finansmana erişimini kolaylaştırıyor ve ihracat desteğini artırıyor.

İhracat finansman desteği sağlayan reeskont kredilerinin günlük limiti 300 milyon TL'den 1,5 milyar TL'ye çıkarılıyor.

Merkez Bankası'nın bu adımı sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken bir mesaj geldi.

"İhracata da maksimum destek sağlayacağız"

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
"Programımızın en büyük önceliklerinden birisi ihracatın güçlü bir şekilde desteklenmesidir. İç talebi dengeleyici tedbirler alırken, ihracata da maksimum destek sağlayacağız. Yurtdışından temin ettiğimiz kaynakları ihracat ve yatırıma kanalize edeceğiz."
dedi


#Mehmet Şimşek
#Merkez Bankası
#ihracat
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