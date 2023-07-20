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Ekonomi

Merkez Bankası'ndan ihracatçılar için yeni kredi kararı: Beş kat artırıldı

Merkez Bankası, ihracatçının reeskont kredisi için bankaların günlük limitini 5 kat artışla 1,5 milyar TL'ye çıkardı. Reeskont kredilerinde yüzde 30 ilave döviz satış şartı ve önden döviz satış şartı gibi şartlar kaldırıldı.

15:03 . 20/07/2023 Perşembe
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Merkez Bankası, ihracatı teşvik eden reeskont kredileriyle ilgili yeni bir adım attı.

Merkez Bankası yetkililerinden edinilen bilgiye göre, ihracat finansman desteği sağlayan reeskont kredilerinin günlük limiti 300 milyon TL'den 1,5 milyar TL'ye çıkarıldı.

Merkez Bankası, bu kararı ile ihracatçıların krediye erişimini desteklemeye devam ederken, aynı zamanda ihracat artışına katkı veren ihracatçıları da önceliklendirecek. KOBİ'lerin reeskont kredilerindeki payı da artırılıyor.

Yüzde 30 döviz satış şartı kaldırılıyor

Ayrıca, Merkez Bankası'nın sadeleşme süreci kapsamında reeskont kredilerinde yüzde 30 ilave döviz satış şartı ve önden döviz satış şartı gibi koşullar kaldırılıyor.

Merkez Bankası, finansal kaynakların üretken alanlara yönlendirmesini sağlayarak verim ekonomisini destekliyor.


#Merkez Bankası
#faiz
#kredi
41 dakika önce
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