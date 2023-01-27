Büyüme sürecek enflasyon düşecek: BM'ye göre Türkiye ekonomisi dünya ortalamasının iki katı büyüyecek

Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler 2023 raporunu açıkladı. Rapora göre, dünya ekonomisi 2022'de Kovid-19 salgınının devam eden etkileri ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın tetiklediği enerji ve gıda krizi gibi bir dizi şokla karşı karşıya kaldı. Rapora göre, bu kapsamda, BM'nin 2022'de yüzde 3 olan küresel ekonomik büyüme tahmini, 2023 için yüzde 1,9 olarak belirlendi. Bu oran, son yılların en düşük büyüme tahmini olarak kayıtlara geçti.

Raporda, bazı makroekonomik olumsuzluklar azalmaya başlarsa, küresel ekonomik büyümenin 2024'te yüzde 2,7'ye yükseleceği öngörüldü.

GELİŞMİŞ ÜLKELERDE RESESYON RİSKİ

Rapora göre, mevcut küresel ekonomik yavaşlama, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeleri etkiliyor ve birçoğu 2023'te resesyon riskiyle karşı karşıya. ABD'de 2022'de yüzde 1,8 olması tahmin edilen büyümenin 2023'te yalnızca yüzde 0,4 olacağı öngörülüyor. AB'nin 2022'de yüzde 3,3 olan büyüme tahmini de 2023 için yüzde 0,2'ye çekildi.

TÜRKİYE’DE ENFLASYON DÜŞÜŞÜ HIZLANACAK

BM raporunda Türkiye ekonomisinin geçen yıl yüzde 5,4 büyüdüğü hatırlatıldı. Raporda, Türkiye’nin bu yıl dünya ortalamasının 2 katı olan yüzde 3,7 büyüyeceği, 2024‘te ise büyümenin yüzde 3,5 olacağı tahmini yer aldı. Ayrıca Türkiye'de enflasyon oranının bu yıl sonunda ortalama yüzde 42,4'e ineceği ve gelecek yılda ise düşüşünü hızlandırarak yüzde 13,5'e gerileyeceği tahmin edildi.



