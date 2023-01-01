431 milyarlık feragat: Hükümetin yaptığı vergi indirimleri vatandaşın cebini rahatlattı

Hükümetin son 20 yılda yaptığı vergi düzenlemeleri sayesinde devletin feragat ettiği 100 milyarlarca liralık kaynak vatandaşın cebinde kaldı. Enflasyonla mücadele için son 2 yılda yapılan vergi indirimleri sayesinde 431 milyar liralık kaynak vatandaşın cebinde kaldı.

Bu amaçla hükümet; 2021 yılında 154,2 milyar TL, 2022 yılında ise 276,8 milyar TL vergisel destek sağladı. Son yıllarda yoğunlaşan vergi indirimleri 2002 yılından bu yana uygulanan gelir politikalarının meyvesi oldu.

Daha etkin, adil ve rekabetçi bir vergi sistemi oluşturarak amacıyla yapılan düzenlemeler sayesinde hem kamu finansmanı sağlam temellere oturtuldu hem de sürdürülebilir kalkınmayı destekleyecek bir yapı oluşturuldu. Vatandaşın ve reel sektörün ihtiyaçlarını gözeten vergi uygulamaların geliştirilmesiyle kapsayıcı bir büyüme ve istihdam artışı sağlandı. Rekabet ortamını geliştiren, yatırım, üretim, nitelikli istihdam, ihracat ve yurt içi tasarruflar teşvik edildi.

İLK ADIM KURUMLAR VERGİSİYLE ATILDI

Yıllardır devam eden vergi iyileştirmelerine Kurumlar Vergisi Kanununu yenilenerek başlandı. Fon payı dâhil yüzde 33 oranında uygulanan kurumlar vergisi oranını yüzde 20’lere kadar indirildi. Halka açılmayı planlayan şirketler için kurumlar vergisinde 2 puanlık ek indirim uygulanıyor. İhracatçı firmalar ile sanayi sicil belgesi sahibi firmalar için ise kurumlar vergisinde 1 puanlık ek indirim uygulaması var.

KOBİ’LERE ÖZEL İNDİRİM

KOBİ birleşmelerini teşvik eden hükümet, kooperatifçiliği de vergi teşvikleriyle destekledi.

Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri ve sanayi sitelerine sağlanan birçok vergisel destek sürekli hale getirildi. Bunun yanısıra AR-GE, yenilik, tasarım faaliyetleri, üniversite sanayi işbirlikleri de teşvik edici vergi istisnalarıyla yürütülüyor. Eğitim ve sağlık başta olmak üzere turizm, tekstil, gıda gibi lokomotif sektörlere vergi düzenlemeleriyle destekleyen hükümet, işletmelere iş yapma kolaylığını sağlamak ve işlem maliyetlerini azaltmak amacıyla damga vergisi ve harç istisnaları düzenlemesini hayata geçirdi.

10 KALEMDE VATANDAŞA VERGİ İNDİRİMİ

Üretim, yatırım ve istihdamı destekleyen adımların yanısıra vatandaşın alım gücünü artıran vergi indirimlerine kalıcı hale getirdi.

* Bu amaçla hükümet, geçen yıl temel gıda maddelerinde vergi oranı % 8’den % 1’e düşürdü.

* Yeme içme hizmetlerinde, temizlik malzemelerinde, evde ve sulamada kullanılan elektrikte vergi oranı % 18’den % 8’e indirildi.

* Gelir vergisi tarifesinde en alt dilime uygulanan vergi oranını %22’den %15’e düşürdü. Asgari ücret vergi dışı bırakıldı.

* Diğer ücretlilerin asgari ücrete tekabül eden gelirleri de vergiden istisna edildi.

* Aile ve iş yaşantısının dengesinin kurulması amacıyla kreş ve anaokulu işletmeleri teşvik amacıyla vergi istisnaları sağlandı.

* Ücretlilere yapılan kreş desteği ödemeleri vergiden muaf tutuldu.

* Vergiye uyumu teşvik edecek düzenlemelere de imza atıldı. Bu amaçla, uyumlu mükelleflerin ödeyeceği gelir ve kurumlar vergisinde 5 puan indirim yapıldı. Riskli yapıların dönüşümünü destekleyen vergi istisnaları düzenlendi.

* Kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel kültürel ve sanatsal değeri olan meslek kollarında faaliyette bulunan esnaf gelir vergisi muafiyeti kapsamına alındı.

* Evlerde imal edilen ürünlerin satışını internet üzerinden yapan kadınların kazançlarından da vergi alınmaması kararlaştırıldı.

ESNAFI RAHATLATAN UYGULAMA GEÇEN YIL YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

- Genç girişimci istisnası ile yeni iş kuran gençlere 3 yıl boyunca 75 bin TL kazanç istisnası sağlandı.

- Basit usule tabi esnafın gelir vergisi kaldırıldı.

- Geçen yıl hayata geçirilen düzenlemeden 850 bin esnaf ve sanatkâr yararlandı.

- Çiftçilere yapılan destek ödemelerinden gelir vergisi kesintisi kaldırıldı.

- Yem ve gübreden KDV tamamen kaldırılarak çiftçi ve besicilerin maliyeti azaltıldı.

- Tarımda ölçek ekonomisine ulaşmak ve arazilerin bölünmesini engellemek amacıyla vergi istisnaları getirildi.

- Arazi birleşmelerinde damga ve harç istisnası, sulama kooperatiflerine damga vergisi muafiyeti sağlandı.



