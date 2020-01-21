Ekonomi Çankırının kaya tuzu Türkiyenin medikal tuz ihtiyacını karşılıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ GENEL SAĞLIK

Çankırı'nın kaya tuzu Türkiye'nin medikal tuz ihtiyacını karşılıyor

Çankırı'nın kaya tuzu 'Türkiye'nin medikal tuz ihtiyacını' karşılıyor

Çankırı'daki 5 bin yıllık Tuz Mağarası'ndan çıkarılan kaya tuzu, fabrikada işlenerek sağlık sektöründe kullanılmak üzere medikal tuz haline getiriliyor. Fabrika müdürü Hasan Akgüç, "Türkiye'deki toplam tüketimin yüzde 70-80'i bizim tarafımızdan karşılanmaktadır." dedi.

Haber Merkezi AA
Çankırı'da günlük 600 ton üretim kapasitesine sahip fabrikada yerin 150 metre altından çıkarılan kaya tuzu.
Çankırı'da günlük 600 ton üretim kapasitesine sahip fabrikada yerin 150 metre altından çıkarılan kaya tuzu.

Çankırı'da 5 bin yıllık Tuz Mağarası'ndan çıkarılan ve işlenerek medikal tuz haline getirilen kaya tuzu, Türkiye'nin bu alandaki ihtiyacının önemli bölümünü karşılıyor.

Türkiye'ye 400 yıl yetebilecek kaya tuzu rezervi var
EKONOMİ
Türkiye'ye 400 yıl yetebilecek kaya tuzu rezervi var

Gıdadan bazı sanayi alanlarına kadar pek çok sektörde değerlendirilen kaya tuzunun Türkiye'deki en büyük rezervi Çankırı'da bulunuyor. Çıkarılan kaya tuzunun bir bölümü kentteki fabrikalarda işlenerek sofralarda kullanıma sunulurken, bir kısmı da sağlık sanayisinde değerlendiriliyor.

Kaya Tuzu.

Yüzde 70-80'i bizim tarafımızdan karşılanmakta

Çankırı'da günlük 600 ton üretim kapasitesine sahip fabrikada yerin 150 metre altından çıkarılan kaya tuzu, işlenerek ilaç ham maddesi olarak piyasaya sunuluyor. Fabrika müdürü Hasan Akgüç, üretim yaparken katma değeri yüksek ürünlere rağbet ettiklerini söyledi.

En prestijli ürünlerinin medikal tuz olduğuna işaret eden Akgüç, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Medikal tuz özellikle hemodiyaliz solüsyonlarında kullanılıyor. Türkiye'deki toplam tüketimin yüzde 70-80'i bizim tarafımızdan karşılanmaktadır."

"GMP tuzunun üretimine başladık"

Akgüç, 2 yıldır yine bir ilaç ham maddesi olan iyi üretim uygulamaları (GMP) belgeli medikal tuz üretmek için yatırım yaptıklarını dile getirerek, "GMP tuzu dediğimiz, hem yurt içi hem de yurt dışında firmalara pazarlanabilecek ilaç ham maddesi ürününün üretimine başladık. Bununla ciddi manada ihracat ve katma değer sağlamayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Fabrika müdürü Hasan Akgüç

GMP belgeli medikal tuzun direkt serum solüsyonuna katılması sebebiyle kana karışacağından ilaç üretim prensipleri esas alınarak oluşturulmuş bir üretim sürecine sahip olduğunu vurgulayan Akgüç, "Bunun için bu ürün ham madde kaynağından fabrikanın üretim aşamalarına kadar, mikrobiyoloji laboratuvarımız da dahil olmak üzere çok ciddi denetim ve kontrol altında yapılmaktadır. Hastanelerdeki ameliyat odalarına benzer mantıkla üretimi gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Hasan Akgüç, üretim yaparken katma değeri yüksek ürünlere rağbet ettiklerini söyledi.
Taslak metin ortaya çıktı

Taslak metin ortaya çıktı

​İnfaz düzenlemesinde 17 madde şekillendi.
FETÖ elebaşının kuryeliğini yapmış

FETÖ elebaşının kuryeliğini yapmış

İşte FETÖ'nün kilit isminin yakalandığı operasyonun detayları.
15 Temmuzdan yeni görüntüler

15 Temmuz'dan
yeni görüntüler

Darbeciler görev dağılımını böyle yapmışlar.
Faytoncuların<br>25 ton çöpü toplandı

Faytoncuların
25 ton çöpü toplandı

​Büyükada'daki atların bulunduğu alanlar kaldırıldı.
Oy zarfı kaldırılsın

Oy zarfı kaldırılsın

YSK Başkanı Sadi Güven 24 Ocak'ta 7 yıllık süresini tamamlayacak.
13 milyon emekliyi ilgilendiriyor

13 milyon emekliyi ilgilendiriyor

"​Bankaların tek taraflı dayatmalarına izin verilmemeli."
Maaşımızı<br>devlet ödesin!

Maaşımızı
devlet ödesin!

​Gıda ürünlerindeki hilelere karşı ilginç çağrı.
Biyolojik savunma<br>yatırımı güçlenmeli

Biyolojik savunma
yatırımı güçlenmeli

Gizemli virüs yayılıyor: Türkiye'nin atması gereken adımlar var.

Formayı giydi

Formayı giydi

Bilal Başacıkoğlu'nun maliyeti belli oldu.
Türkiye uzun süre<br>bu olayı konuşmuştu

Türkiye uzun süre
bu olayı konuşmuştu

​MİT gözetiminde kazı yapılan 'gizemli ev', turistik mekana döndü.
İki takıma gitmem

İki takıma gitmem

​Rıza Çalımbay'dan dikkati çeken cevap.
Altın için tarihi parçaladılar

Altın için tarihi parçaladılar

​Defineciler kaya kiliseyi kullanılamaz hale getirdi.
Sıfır araba<br>aldığını sandı

Sıfır araba
aldığını sandı

Tamponu boyalı, ön camı değişmiş çıktı.
Sirkeci'den kargo<br>Hakkari'den kaçış

Sirkeci'den kargo
Hakkari'den kaçış

İstanbul Havalimanı'nda kına malzemesi kolisi içinde son anda fark edildi.
CHP, Koç’un iş takipçisi olmuş

CHP, Koç’un iş takipçisi olmuş

Vehbi Koç için rüşvet pazarlığı yaptığı ortaya çıktı.
İstanbul'da<br>kar yağışı başladı

İstanbul'da
kar yağışı başladı

​Meteoroloji'den İstanbullulara saatli uyarı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.