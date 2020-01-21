Çankırı'nın kaya tuzu 'Türkiye'nin medikal tuz ihtiyacını' karşılıyor

Çankırı'da 5 bin yıllık Tuz Mağarası'ndan çıkarılan ve işlenerek medikal tuz haline getirilen kaya tuzu, Türkiye'nin bu alandaki ihtiyacının önemli bölümünü karşılıyor.

EKONOMİ Türkiye'ye 400 yıl yetebilecek kaya tuzu rezervi var

Gıdadan bazı sanayi alanlarına kadar pek çok sektörde değerlendirilen kaya tuzunun Türkiye'deki en büyük rezervi Çankırı'da bulunuyor. Çıkarılan kaya tuzunun bir bölümü kentteki fabrikalarda işlenerek sofralarda kullanıma sunulurken, bir kısmı da sağlık sanayisinde değerlendiriliyor.

Kaya Tuzu.

Yüzde 70-80'i bizim tarafımızdan karşılanmakta

Çankırı'da günlük 600 ton üretim kapasitesine sahip fabrikada yerin 150 metre altından çıkarılan kaya tuzu, işlenerek ilaç ham maddesi olarak piyasaya sunuluyor. Fabrika müdürü Hasan Akgüç, üretim yaparken katma değeri yüksek ürünlere rağbet ettiklerini söyledi.

En prestijli ürünlerinin medikal tuz olduğuna işaret eden Akgüç, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Medikal tuz özellikle hemodiyaliz solüsyonlarında kullanılıyor. Türkiye'deki toplam tüketimin yüzde 70-80'i bizim tarafımızdan karşılanmaktadır."

"GMP tuzunun üretimine başladık"

Akgüç, 2 yıldır yine bir ilaç ham maddesi olan iyi üretim uygulamaları (GMP) belgeli medikal tuz üretmek için yatırım yaptıklarını dile getirerek, "GMP tuzu dediğimiz, hem yurt içi hem de yurt dışında firmalara pazarlanabilecek ilaç ham maddesi ürününün üretimine başladık. Bununla ciddi manada ihracat ve katma değer sağlamayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Fabrika müdürü Hasan Akgüç

GMP belgeli medikal tuzun direkt serum solüsyonuna katılması sebebiyle kana karışacağından ilaç üretim prensipleri esas alınarak oluşturulmuş bir üretim sürecine sahip olduğunu vurgulayan Akgüç, "Bunun için bu ürün ham madde kaynağından fabrikanın üretim aşamalarına kadar, mikrobiyoloji laboratuvarımız da dahil olmak üzere çok ciddi denetim ve kontrol altında yapılmaktadır. Hastanelerdeki ameliyat odalarına benzer mantıkla üretimi gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

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