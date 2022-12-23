Çiftçilere tarımsal destek ödemeleri bugün yatırılacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 96 milyon 411 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından "Sen üret yeter" etiketiyle paylaşılan açıklamada, söz konusu ödemelerin 46 milyon 549 bin 550 lirasının hayvan gen kaynakları desteği, 26 milyon 85 bin 289 lirasının biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği, 3 milyon 121 bin 215 lirasının hububat, baklagil, dane mısır desteği, 389 bin 593 lirasının balon balığı avcılığı desteği, 11 milyon 228 bin lirasının sertifikalı tohum üretim desteği, 8 milyon 463 bin 53 lirasının patates siğili desteği, 574 bin 300 lirasının da toprak analizi desteği olarak ödeneceği kaydedildi.
EKONOMİ
Bakan Kirişci: 2023 tohum desteği bütçesi 978 milyon TL
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının yerli ve milli çözümlerle karşılanmasına yönelik 2022de yoğun bir çalışma yürütüldü.SSB Başkanı İsmail Demir yaptığı açıklamada, 2022 yılını sektör açısından önemli gelişmelerin yaşadığı ve hedeflere büyük ölçüde ulaşılan bir yıl olarak geçirdiklerini söyledi. Demir, şu değerlendirmelerde bulundu:Yerli ve milli imkanlarla tasarladığımız, geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz, SİHAlarımızı, deniz platformlarımızı, kara araçlarımızı, füzelerimizi, insansız kara ve deniz araçlarımızı, elektronik harp sistemlerimizi güvenlik güçlerimizin hizmetine sunarak, onların sahadaki gücüne güç kattık. Savunma ve havacılık ihracatımız 4 milyar doları aşarak tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.
2023 yılında da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğanın liderliğinde tam bağımsız savunma sanayisi hedefimizde milli teknoloji hamlelerimizi bir bir hayata geçirmeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılının lokomotif sektörlerinden biri olarak gördüğümüz savunma sanayimizi, kullanıcı makamlarımız, güvenlik güçlerimiz, firmalarımız ve ekosistemimizin diğer bütün paydaşlarıyla daha da ileriye taşıyacağımıza yürekten inanıyorum.
Türkiyenin havadaki gücü perçinlendi
Milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiyenin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Bayraktar Kızılelma, tasarımından elde edeceği düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek. 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedeflenen Bayraktar Kızılelma, milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak ve planlanan 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak.Türkiyenin en önemli teknoloji ve savunma sanayisi projelerinden Milli Muharip Uçak (MMU), son montaj hattına taşındı. Bu aşamayla birlikte 18 Mart 2023te hangardan motor çalıştırarak çıkacak ve yer testleri yapılacak ilk prototipin birleştirme ve sistem entegrasyon çalışmalarına da başlandı. 5’inci nesil çok rollü savaş uçağı olan MMU, hem hava-hava hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sunacak.
Bu yıl savunma ve havacılık sanayisine hizmet vermek üzere bir dizi altyapı yatırımı da devreye alındı. Bu kapsamda Milli Muharip Uçak Mühendislik Merkezi, Türkiyenin en büyük Kompozit Üretim Binası ve Uzay Sistemleri Mühendislik Merkezi faaliyete başladı.Güvenlik güçlerinin yurt içi ve dışındaki operasyonlarında etkin olarak kullandığı silahlı insansız hava araçlarında teslimatlara devam edildi. Bayraktar Akıncı TİHA, Aksungur, Bayraktar TB2, Anka ve Kargu teslimatlarıyla Türkiyenin havadaki gücü perçinlendi.
Milli mühimmatların Bayraktar Akıncı TİHAya entegrasyon faaliyetleri sürdürüldü. Yürütülen çalışmalarla Bayraktar Akıncı TİHAnın mühimmat atma kabiliyetlerine Teber-82, KGK-SİHA-82, LGK-82 güdüm kitleri, Tolun Minyatür Bomba ve TRG-230-İHA eklendi.Mühimmat bırakan İHA Boyga ilk kez envantere girdi.
İHAların GPS olmayan sahalarda da görev yapabilmesini sağlayan Kerkes Projesi başarıyla tamamlandı ve teslim edildi.Keşif, gözetleme ve istihbarat amaçlı geliştirilen döner kanatlı milli gözcü İHA Toganın ilk teslimatları gerçekleştirildi.Yapısal iyileştirmelerle envanterdeki F-16 uçaklarının ömürlerinin uzatılmasına devam edildi.
Son A400M uçağının teslimiyle 10 uçaklık A400M filosu tamamlandı.Atak helikopteri ve Bayraktar Akıncı TİHA ilk kez ihraç edildi.
Mavi Vatan daha güvenli
Deniz platformları alanında Türkiyenin ilk istihbarat gemisi TCG Ufuk hizmete alındı.Yeni tip denizaltılardan Hızır Reisin havuza çekimi ve Selman Reisin ilk kaynak töreni yapıldı.Ulaq, Salvo, Sancar, Mir, Albatros, Marlin gibi projelerle insansız deniz araçlarının (İDA) donanmaya kazandırılması ve sürü İDA çalışmalarına hız verildi.
Kontrol botlarının yeni teslimatlarıyla sahillerin güvenliği artırıldı.Güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına göre çeşitli tip ve seviyelerde (küçük ve orta sınıf) insansız kara araçları teslim edildi.
Pars göreve, Kaplan ihracata başladı
Kaplan MT orta sınıf tankların Endonezyaya teslimiyle Türkiye, ilk tank ihracatını yaptı.Pars 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araçta ilk teslimatlar gerçekleştirildi.Modernize ve insansız silah kulesi entegre edilen ilk Zırhlı Muharebe Aracı-ZMA güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.Envanterdeki Leopard 2A4 tanklarının modernizasyonu sürdürüldü.Emniyet Genel Müdürlüğü için üretilen Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracı Kıraçın teslimatları devam etti.
Tayfun füzesi vitrine çıktı
HİSAR O sisteminin ilk Radyo Frekans Arayıcı Başlıklı Test Füzesi atışıyla hava savunmaya yeni bir kabiliyet eklendi.HİSAR-O füzeleri, K füzeleri, tanksavar füzeleri, güdüm kiti ve mühimmatların teslimatlarına devam edildi.Portatif hava savunma füze sistemi Sungur, tek er tarafından omuzdan atılan versiyonuyla da Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına sunuldu.
Türkiyenin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfunun ilk atışı gerçekleştirildi. Tayfun kısa menzilli balistik füze olarak Türkiyenin güvenliğine katkı sağlayacak.Kaideye Monteli Cirit (KMC) Silah Sisteminin ilk teslimatı yapıldı.
Minimikro İHAların imhası için geliştirilen Şahin 40 milimetre Fiziksel İmha Sistemi ilk kez envantere girdi.SOM ve Atmaca füzelerinde kullanılacak KTJ3200 Turbojet Motoru teslim edildi ve seri üretimine başlandı.
Güvenlik güçlerine yeni ekipmanlar
Hava Trafik Radar Sistemi ilk kez Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi.Ambargolardan sonra yerli ve milli imkanlarla geliştirilip üretilen CATS kameralarının SİHAlara entegrasyonuna devam edildi.
Jandarmaya Akıllı Kontrol Noktası ve Jandarma Akıllı Devriye Uygulamasının kurulumlarına başlandı.Platformlar için 7,62 milimetre makineli tüfek, 5,56 piyade tüfeği, Mete tabancası, TG40-BA, Taşınabilir Mühimmat Sistemi, El Bombası Kutusu, Pasif Dış İskelet gibi ekipman ve teçhizatları ile sahada avantaj sağlayacak gelişmiş teknolojiler güvenlik güçlerine kazandırıldı.
İlk kez yerli ve milli olarak üretilen PMT 12,7 milimetre makineli tüfek seri üretime geçti.İlk x-ray araç ve konteyner tarama sistemi MİLTAR (Milli Tarama Sistemi) Ticaret Bakanlığının İzmir Alsancak Limanındaki tesisine kuruldu.Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde inşası tamamlanan 23 yeni tesis hizmete alındı.
Türk Savunma Sanayisi'nde altın yıl: 2022'de adeta kanatlandı
2022 yılı, Türk savunma sanayisinde adeta altın yıl olarak geçti. Birçok yeni araç ve birçok yeni mühimmat kazanılan alan, 2022'de Türkiye'de en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Peki 2022'de savunma sanayisine ne gibi yatırımlar yapıldı? 2022'de savunma sanayisinde geliştirilen yeni teknolojiler nelerdir? Detaylar haberimizde...
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Artvinde, Çoruh Nehri üzerine inşa edilip, su seviyesi 51 metreye ulaşan Yusufeli Barajı nedeniyle ilçede yol, köprü ve arazilerin yanı sıra anılar da suya gömülüyor.
Irmakyanı köyündeki eski evi su altında kalan İsmail Yiğit, Gün geçtikçe sular yükseliyor. Hüznümüz var tabii. Anılarımız suya gömülüyor. Ama yapacak bir şey yok dedi.
Çoruhun üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013te atılan, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiyenin en yüksek, dünyanın ise 5inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile hidroelektrik santrali (HES) inşası tamamlandı.
558 megavat kurulu gücüyle ülke ekonomisine yıllık 5 milyar TL katkı sağlayacak projeyle; depolanan suyun potansiyel enerjisi yıllık ortalama 1 milyar 900 milyon kilovatsaat elektrik enerjisine dönüştürülecek.
2,3 milyar metreküp su depolama hacmine sahip baraj, 29 Mayıs 2023te elektrik üretimine geçecek.
YÜZBİNLERCE TOGGUN ELEKTRİĞİNİ ÜRETECEKBaraj, Türkiyenin 5inci büyük kenti olan 2,5 milyon nüfuslu Antalya gibi bir kentin enerji ihtiyacının yanında yerli ve milli otomobil Toggun 750 bin adedinin ihtiyacı elektriği de üretebilecek.
SU SEVİYESİ 51 METREYE ÇIKTICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın katılımıyla 22 Kasımda düzenlenen törenle su tutmaya başlayan Yusufeli Barajında, şu ana kadar 20 milyon metreküp su depolandı.
51 metreye ulaşan su seviyesi ile Irmakyanı köyündeki yol, köprü ve arazilerin ardından diğer yapılar da su altında kaldı.
Suya gömülen bölgeyi görmeye gelenler ise duygusal anlar yaşıyor.
ANILARIMIZ SUYA GÖMÜLÜYOREvi su altında kalan İsmail Yiğit, Burası bizim sürekli kullandığımız bir güzergah. Buradan hep geçiyorduk, çok anılarımız var. Burası, sular altında kaldı. Gün geçtikçe sular yükseliyor. Hüznümüz var tabii. Anılarımız suya gömülüyor. Ama yapacak bir şey yok. Devletimiz sağ olsun diye konuştu.
Emre Ay ise Irmakyanı köyünde oturmuyoruz. Fakat köyümüz buraya yakın. Genelde buradaki yolu kullanıp, köyümüze gidiyorduk. Şimdi yol sular altında kaldı. Eski yolumuz burası. Seviyoruz burayı, bu yollarda çok anılarımız var. Sular yükseldikçe anılar da kayboluyor gibi. Son kez gelip, fotoğraf çektirmek istedik dedi.
YENİ YUSUFELİ KURULUYORBaraj suları altında kalacak Yusufeli ilçesi, Yansıtıcılar mevkisinde yeniden kuruluyor.
24 milyon metreküp kazı ve 10 milyon metreküp dolgu ile oluşturulan 153 hektar alanda yeni yerleşim alanları inşa edildi.
3 bölgede 10 etap halindeki çalışmalarda hükümet konağı, emniyet, jandarma, adliye, ilkokul ve ortaokul, lise, müftülük, öğretmenevi gibi kamu binaları yapıldı.
3 bin 205 konutun yanı sıra dağların eteklerinde oluşturulan yeni yerleşim birimlerinde ise yöresel mimaride, 2şer katlı modern evler yükseldi.
Toplamda 34 milyar TLyi bulan yatırım kapsamında 69,2 kilometresi tünel olmak üzere köprü ve viyadüklerden oluşan 110 kilometrelik de yeni yol ağı oluşturuldu.
Öte yandan Yusufeli ilçe merkezinde yaşayanların yüzde 80inin yeni yerleşim alanına yerleştiği bildirildi.
Yüzbinlerce TOGG'un elektriğini üretecek: Dev proje drone ile görüntülendi
Yüzbinlerce TOGG'un elektrik ihtiyacını karşılayacak dev proje için ilk adımlar atıldı. Dünyanın en büyük 5'inci barajında sular yükselmeye başladı. Türkiye'nin devi 2,5 milyon nüfuslu Antalya gibi bir kentin enerji ihtiyacının yanında yerli ve milli otomobil Togg'un 750 bin adedinin ihtiyacı elektriği de üretebilecek. Ayrıntılar haberimizde...