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Ekonomi

Çip krizi Skoda'yı vurdu: Üretime ara verdi

Skoda, çip tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle üretime ara verdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Ocak ayındaki iyimser birkaç haftanın ardından, üretimdeki sıkıntılar yeniden baş gösterdi" denildi.

11:29 . 1/02/2023 Çarşamba
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Arşiv

Çek otomobil üreticisi Skoda, üretime geçici olarak ara verdiğini duyurdu. Volkswagen Grubu markalarından biri olan Skoda cephesinden yapılan açıklamada, üretime ara verme kararının arkasında çip tedarikinde yaşanan sorunların olduğu bildirildi. Açıklamada, Octavia, Enyaq, Fabia, Scala ve Kamiq modellerinin üretimindeki bazı vardiyaların iptal edildiği kaydedildi.

'SIKINTILAR BAŞ GÖSTERDİ'

Yapılan açıklamada, "Ocak ayındaki iyimser birkaç haftanın ardından, üretimdeki sıkıntılar yeniden baş gösterdi" denildi. Global otomotiv üretiminde 2 yılda 18 milyon adetlik kayıp yaratan çip krizinin sadece Avrupa otomotiv sektörüne maliyetinin 100 milyar euro olduğu tahmin ediliyor.




#SKODA
#çekya
#çin
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Çip krizi Skoda'yı vurdu: Üretime ara verdi
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