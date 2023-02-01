Çip krizi Skoda'yı vurdu: Üretime ara verdi

Çek otomobil üreticisi Skoda, üretime geçici olarak ara verdiğini duyurdu. Volkswagen Grubu markalarından biri olan Skoda cephesinden yapılan açıklamada, üretime ara verme kararının arkasında çip tedarikinde yaşanan sorunların olduğu bildirildi. Açıklamada, Octavia, Enyaq, Fabia, Scala ve Kamiq modellerinin üretimindeki bazı vardiyaların iptal edildiği kaydedildi.