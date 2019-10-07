Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan Belgrad-Saraybosna Otoyolu projesine başlıyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belgrad-Saraybosna Otoyolu projesine başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda, "İki ülke arasında ortak mekanizmalar oluşturduk. İlişkilerimi gelişiyor." dedi. Erdoğan, Belgrad-Saraybosna Otoyol projesine ilişkin, "Bu projelerin 15 tanesinin 2018 yılı ve sonrasında hayata geçirilmesi bizim için önemli bir referanstır. Yarınki temel atma töreni ile Belgrad-Saraybosna Otoyolu projesine başlıyoruz. Sırbistan'ın Sancak bölgesinde yolların da ıslahı için çalışmalara başladık." açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda konuştu. Erdoğan, "Müteahhitlerimiz dünyanın farklı yerlerinde büyük ölçekli projeleri başarıyla tamamladılar. Bu ciddi tecrübeyi Sırbistan'a da aktarmak alt yapı ve üst yapı projelerinde de yer almak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"İki ülke arasında ortak mekanizmalar oluşturduk. İlişkilerimi gelişiyor. İki ülke olarak işbirliğimiz daha da artacak.

Serbest ticaret anlaşmasının imzalandığı 2010'dan itibaren ticaret hacmimiz yüzde 200 arttı.

Serbest ticaret anlaşmasının imzalandığı 2010 yılından bu yana ikili ticaret hacmimiz kendini katladı. Bu rakam geçen yıl 819 milyon dolara ulaştı. İnşaAllah bu rakamı kısa vadede 2 milyar dolara sonra da 5 milyar seviyesine yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu hedefler için kuşkusuz hepimize ve bilhassa iş adamlarımıza önemli görevler düşüyor.

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Firma sayısı 115'ten 800'e çıktı

Tekstil ve hazır giyim gibi pek çok sektörde adımlar attık. 2015 itibarıyla Sırbistan'da faaliyet gösteren ve 115 olan Türk firması sayısının hali hazırda 800'ü geçtiğini biliyorum.

Çalışmalara başlandı

Müteahhitlerimiz dünyanın farklı yerlerinde büyük ölçekli projeleri başarıyla tamamladılar. Bu ciddi tecrübeyi Sırbistan'a da aktarmak alt yapı ve üst yapı projelerinde de yer almak istiyorlar.

Bu projelerin 15 tanesinin 2018 yılı ve sonrasında hayata geçirilmesi bizim için önemli bir referanstır. Yarınki temel atma töreni ile Belgrad Saraybosna Otoyolu projesine başlıyoruz. Sırbistan'ın Sancak bölgesinde yolların da ıslahı için çalışmalara başladık.

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