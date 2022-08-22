Cumhurbaşkanı Erdoğan fiyatını açıklamıştı: TMO fındık alımlarına başladı

Giresun'da, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2022 ürünü fındık alımına başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından hazırlıklarını tamamlayan TMO, Giresun 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde depo kiraladı.

Önceden "www.tmo.gov.tr" adresi üzerinden randevularını alan üreticiler, burada bu sabah saatlerinden itibaren ürünlerini teslim etmeye başladı.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, AA muhabirine, kendisinin de bu sabah ofise 54 randıman üzerinden 1100 kilogram ürün teslim ettiğini söyledi.

Karan, TMO'nun piyasada olmasının fındık piyasası ve üreticisi için çok önemli olduğuna vurgu yaparak, "Bugünden itibaren ofis, alımlarına başladı. Yağışlardan dolayı çiftçimiz hasadını yapamadı. Fındıklarını kurutamadı. Asıl sürecin, yoğunluğun gelecek haftadan itibaren başlamasını bekliyoruz." dedi.

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Fındık üreticilerinden, ürünlerini değerlendirirken TMO'dan yana tercihlerini kullanmalarını isteyen Karan, "TMO'nun alım fiyatı daha yüksek. 54 randıman gelen fındık fiyatı 55 liranın üzerine çıkmakta. Üreticimiz TMO'yu tercih ederse daha kazançlı çıkacaktır." diye konuştu.

Giresun merkeze bağlı Sayca köyünde yaşayan Ali Yıldız da 600 kilogram fındık teslim ettiğini söyledi.

Yıldız, ürününün 54 randıman geldiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Şu anda serbest piyasadaki fiyat ile TMO'nun alım rakamı arasında çok ciddi fark var. Emeğimin karşılığını almak için TMO'yu tercih ettim. 600 kilogram fındık teslim ettim ve fındığın 54 randıman geldi. Biraz daha fındığım bulunuyor, ilerleyen günlerde de onları da ofise teslim edeceğim."

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ORDU'DA DA FINDIK ALIMI BAŞLADI

TMO, Ordu’nun Altınordu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) deposunda fındık alımlarına başladı. Randevu alarak mahsullerini getiren üreticiler, Giresun kalite 50 randıman fındığın kilogramını 53, levant kaliteyi 52 ve sivri kaliteyi 51 liradan satıyor.

FOTOĞRAF 16 Karadeniz'in yüksek kesimlerinde hasat devam ederken, alçak kesimlerde olgunlaşan fındığını toplayan üreticiler, kurutma mesaisine başladı. Bahçelerinde topladıkları fındığı dik ve eğimli arazi yapısı nedeniyle kurutmak için düz yer bulmakta zorlanan üreticiler, harmanda Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki alanları tercih ediyor. Sahil boyunca kaldırımlara serdikleri fındığı kurumaya bırakan üreticiler, hırsızlık olaylarına karşı ise kurdukları çadırlarda ve araçlarında nöbetleşe kalıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi'nde (TMO) bugün internet üzerinden randevulu sistemle alımların yapılması beklenen fındıkta, kurutma işlemi tamamlanmadığı için 1 Eylül'e erteleme oldu. 'TMO'DAN GÜN ALACAĞIM'<br>Fındık kurutmak için harmanı olmadığını belirten üretici Bayram Keleş, “Fındığımı ilçenin köyünde topladım. Bizim oralar yüksekte kaldığı için havalar orada pek iyi değildi. Arazilerimiz de eğimli olduğu için fındığı serecek harman bulamadık. O yüzden patoza vurdurduğum fındığımı Karadeniz Sahil Yolu'na getirmek zorunda kaldım. 10 gündür buradayım. Aracımda kalıyorum geceleri. Fındığımın başında nöbet tutuyorum. Fındık çok şükür kurudu. Nemlenmedi, çürümedi, kararmadı. Hasat da çok iyi geçti. Bereketli fındık vardı bahçemizde. Bugün TMO'dan gün alacağım sonra da teslim edeceğim TMO'ya fındığımı” diye konuştu. 'SAHİL YOLU FINDIĞI KURUTMAK İÇİN EN İYİ YER'<br>Fındık üreticisi Orhan Yıldırım da “Fındığımı aldım, sahile geldim. Şimdi burada zülüf halinde bir gün bekleteceğim fındığımı sonra patoza vuracağım. Tane haline getirdiğim fındığı yine burada kurutmaya devam edeceğim. Karadeniz Sahil Yolu fındığı kurutmak için en iyi yer. Betona serince daha çabuk kuruyor fındık. Hem düz bir harman oluyor bize. Havalar çok sıcak. Fındığı kurutmak için mecbur fındığın başında kalmak zorundayız. Araçlarımızda ya da çadır kurup buralarda gece konaklıyoruz. Ben yeni serdim fındığı 1 hafta daha burada kalırım” dedi. Trabzon'da fındık alımında 'kurutma' rötarı: Sahil yolu harman oldu Karadeniz Bölgesi'nde fındıkta hasadı tamamlayan üreticiler, fındığı kurutma telaşına düştü. Dik ve eğimli arazinin hakim olduğu bölgede harmanda düz yer bulmakta zorlanan üreticiler, fındığını kurutmak için Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki alanlara yöneldi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nde bugün randevulu sitemle alımların yapılması beklenirken, Trabzon'da kurutma işlemi tamamlanamadığı için 1 Eylül'e erteleme oldu.

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