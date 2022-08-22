Forex'te 100 milyon dolarlık büyük vurgun: 1'e 500 vaadine kanan on binlerce kişi mağdur oldu

Forex piyasasının diğer finans piyasalarına göre daha popüler olmasında önemli bir role sahip olan kaldıraç oranı, ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Türkiye’den yapılan Forex işlemlerinde kaldıraç oranı ise Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından en fazla 1/10 olarak belirlenmiş durumda.

İşte 1/10'luk kaldıraç oranın cazip gelmemesi dolandırıcılar için de yeni gelir kapısı oluşturuyor.

UFAK UFAK KAZANDIRIP TUZAĞA DÜŞÜRÜYORLAR

Yurtdışı kaynaklı siteler üzerinden yatırımcılara düşük teminat yüksek kaldıraç oranı ile işlem vaadinde bulunan dolandırıcılar, başta ufak ufak kazandırıp yatırım oranını yüksek meblağlara ulaştırdıktan sonra ise kurdukları tuzakla hesapları adeta patlatarak büyük mağduriyetlerin önünü açıyor.

On binlerce kişinin bu şekilde tuzağa düştüğü ve dolandırıcılık miktarının ise 100 milyon dolar civarında olduğu öne sürülüyor.

Forex piyasasında kurulan tuzağın son mağdurlarından Ş.K. ise sürecin nasıl işlediğini şu sözlerle anlatıyor:

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TELEGRAM GRUPLARINA KADAR SIZMIŞLAR

'Sosyal medya hesapları üzerinden, Telegram gruplarından ya da belli bazı internet sitelerinden aldıkları şahsi numaralarla tuzağına düşüreceği kişilerle iletişime geçiyorlar ve hiç bir şekilde yakanızı bırakmıyorlar. Kendilerine ezberletilmiş ve iyi hazırlanılmış metinler ile ikna süreci tamamlandıktan sonra büyük mağduriyete giden ilk kaldırım taşı döşenmiş oluyor.

YÜZDE 50'YE VARAN BONUS

İkinci etapta ise sisteme yatırım yapmayı kabul ettikten sonra öncelikle parayı Türkiye'de kurdukları ve komisyon karşılığında anlaştıkları firmalar üzerinden altın ödemesi vs. gibi açıklamalarla hava ettiriyorlar. MetaTrader4 veya MetaTrader5 uygulamasında çok küçük rakamlarla lisans alan bu firmalar adımıza açtıkları Meta hesabına parayı yatırıp cazip hale getirmek için de yüzde 50'ye varan bonuslar ekliyorlar.

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YÜKSEK KAZANÇ VAADİ İLE KREDİ ÇEKTİRİYORLAR

Asıl tuzak diye ifade edilecek aşama ise bundan sonra başlıyor. Bonuslar da yüklendikten sonra size ufak ufak kazandırmaya (100 dolar oldu 200 dolar) başlıyorlar. Buraya kadar her şey çok güzel. Size kar çekimi yaptırıyorlar sonrasında ise film kopmaya başlıyor. 'Bugün emtia piyasaları için önemli kararlar var, kazancınızı 3 katı yapacağız. Kredinizi yarın geri öder kapatırsınız' gibi türlü vaatlerle size ikna ederek kredi çektirip, borç aldırarak yüklü yatırım yapmaya zorluyorlar.

HESAPLARI PATLATIP PARAYI KASADA BIRAKTIRIYORLAR

Söz konusu yatırım yapıldıktan sonra ise Spread oranları (alış-satış farkı) ile oynayıp, ters işlemler verip hesapları patlatıyorlar. Durumunuzu sorduğunuzda ise 'İşlem terse gitti, ama gelecek' yalanı ile oyalayıp Spreadlerle oynayarak varlığınızı eritiyorlar. Aracı firmalar hiç bir şekilde verdiğimiz emirleri piyasaya iletmiyorlar. Bunlara 'kasa firması' deniyor. Siz batarsanız para direk kasa firmasına kalır çünkü piyasaya verilen emirler iletilmiyor ama biz bunu göremiyoruz, bu yüzden de firma güvenirliliği dışında iletip iletilmediği teyit edilemiyor.

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100 MİLYON DOLARLIK MAĞDURİYET VAR

Yaşadığım mağduriyet sonrası araştırmaya başladım. Gerek Telegram gruplarında gerekse şikayet siteleri üzerinden on binlerce mağdur ve 100 milyon doların üzerinde dolandırılma vakası var. Bu işi araştırmaya başlayınca çok sayıda mağdur beni bulmaya başladı. Öyle ki 50 bin - 80 bin dolarlar havada uçuşuyor. Biz de bunun üzerine bir grup oluşturarak sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. SPK'dan söz konusu aracı firmaların araştırılmasını, MetaTrader'den ise lisanların iptal edilmesini istiyoruz.

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