Ekonomi Forexte 100 milyon dolarlık büyük vurgun 1e 500 vaadine kanan on binlerce kişi mağdur oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Forex'te 100 milyon dolarlık büyük vurgun: 1'e 500 vaadine kanan on binlerce kişi mağdur oldu

Dövize, mala ve kıymetli ma­denlere dayalı olarak gerçek­leştirilen kaldıraçlı alım satım işlemleri yani Forex'te mağduriyet çığ gibi büyüyor. Yüksek kazanç hırsı ile kendilerine sunulan 1'e 500 vaadine kanarak sisteme giren on binlerce kişi dolandırıcıların tuzağına düşerken, şimdiye kadar ortaya çıkan mağduriyetin ise 100 milyon doları aştığı tahmin ediliyor. Sosyal medyada grup kurarak seslerini duyurmaya çalışan mağdurlar ise SPK'nın bu alanda aracı olan kötü niyetli firmalara yönelik yaptırım uygulamasını bekliyor.

Abone Ol Google News
Kenan Biter Yeni Şafak
Forexte 100 milyon dolarlık büyük vurgun: On binlerce mağdur var
Forex'teki dolandırıcılık miktarının 100 milyon dolar civarında olduğu belirtiliyor.

Forex piyasasının diğer finans piyasalarına göre daha popüler olmasında önemli bir role sahip olan kaldıraç oranı, ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Türkiye’den yapılan Forex işlemlerinde kaldıraç oranı ise Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından en fazla 1/10 olarak belirlenmiş durumda.

İşte 1/10'luk kaldıraç oranın cazip gelmemesi dolandırıcılar için de yeni gelir kapısı oluşturuyor.

UFAK UFAK KAZANDIRIP TUZAĞA DÜŞÜRÜYORLAR

Yurtdışı kaynaklı siteler üzerinden yatırımcılara düşük teminat yüksek kaldıraç oranı ile işlem vaadinde bulunan dolandırıcılar, başta ufak ufak kazandırıp yatırım oranını yüksek meblağlara ulaştırdıktan sonra ise kurdukları tuzakla hesapları adeta patlatarak büyük mağduriyetlerin önünü açıyor.

On binlerce kişinin bu şekilde tuzağa düştüğü ve dolandırıcılık miktarının ise 100 milyon dolar civarında olduğu öne sürülüyor.

Forex piyasasında kurulan tuzağın son mağdurlarından Ş.K. ise sürecin nasıl işlediğini şu sözlerle anlatıyor:

TELEGRAM GRUPLARINA KADAR SIZMIŞLAR

'Sosyal medya hesapları üzerinden, Telegram gruplarından ya da belli bazı internet sitelerinden aldıkları şahsi numaralarla tuzağına düşüreceği kişilerle iletişime geçiyorlar ve hiç bir şekilde yakanızı bırakmıyorlar. Kendilerine ezberletilmiş ve iyi hazırlanılmış metinler ile ikna süreci tamamlandıktan sonra büyük mağduriyete giden ilk kaldırım taşı döşenmiş oluyor.

YÜZDE 50'YE VARAN BONUS

İkinci etapta ise sisteme yatırım yapmayı kabul ettikten sonra öncelikle parayı Türkiye'de kurdukları ve komisyon karşılığında anlaştıkları firmalar üzerinden altın ödemesi vs. gibi açıklamalarla hava ettiriyorlar. MetaTrader4 veya MetaTrader5 uygulamasında çok küçük rakamlarla lisans alan bu firmalar adımıza açtıkları Meta hesabına parayı yatırıp cazip hale getirmek için de yüzde 50'ye varan bonuslar ekliyorlar.

YÜKSEK KAZANÇ VAADİ İLE KREDİ ÇEKTİRİYORLAR

Asıl tuzak diye ifade edilecek aşama ise bundan sonra başlıyor. Bonuslar da yüklendikten sonra size ufak ufak kazandırmaya (100 dolar oldu 200 dolar) başlıyorlar. Buraya kadar her şey çok güzel. Size kar çekimi yaptırıyorlar sonrasında ise film kopmaya başlıyor. 'Bugün emtia piyasaları için önemli kararlar var, kazancınızı 3 katı yapacağız. Kredinizi yarın geri öder kapatırsınız' gibi türlü vaatlerle size ikna ederek kredi çektirip, borç aldırarak yüklü yatırım yapmaya zorluyorlar.

HESAPLARI PATLATIP PARAYI KASADA BIRAKTIRIYORLAR

Söz konusu yatırım yapıldıktan sonra ise Spread oranları (alış-satış farkı) ile oynayıp, ters işlemler verip hesapları patlatıyorlar. Durumunuzu sorduğunuzda ise 'İşlem terse gitti, ama gelecek' yalanı ile oyalayıp Spreadlerle oynayarak varlığınızı eritiyorlar. Aracı firmalar hiç bir şekilde verdiğimiz emirleri piyasaya iletmiyorlar. Bunlara 'kasa firması' deniyor. Siz batarsanız para direk kasa firmasına kalır çünkü piyasaya verilen emirler iletilmiyor ama biz bunu göremiyoruz, bu yüzden de firma güvenirliliği dışında iletip iletilmediği teyit edilemiyor.

100 MİLYON DOLARLIK MAĞDURİYET VAR

Yaşadığım mağduriyet sonrası araştırmaya başladım. Gerek Telegram gruplarında gerekse şikayet siteleri üzerinden on binlerce mağdur ve 100 milyon doların üzerinde dolandırılma vakası var. Bu işi araştırmaya başlayınca çok sayıda mağdur beni bulmaya başladı. Öyle ki 50 bin - 80 bin dolarlar havada uçuşuyor. Biz de bunun üzerine bir grup oluşturarak sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. SPK'dan söz konusu aracı firmaların araştırılmasını, MetaTrader'den ise lisanların iptal edilmesini istiyoruz.

Forex can yakıyor
EKONOMİ
Forex can yakıyor

Soğuk cüzdanla kara para aklama
EKONOMİ
Soğuk cüzdanla kara para aklama

Instagram’dan sahte hesapla 3 milyon çarptılar
GÜNDEM
Instagram’dan sahte hesapla 3 milyon çarptılar
Hurda malzemelerle yaptı

Hurda malzemelerle yaptı

Her gören satın almak istiyor.
Tehlike büyüyor

Tehlike büyüyor

​Otomobil alacaklara büyük tuzak...
Putin: Sinsi ve acımasız bir saldırı

​Almanya'da skandal karar: Türk aile hukuk mücadelesi veriyor.
'İpeksi Lezzetler' vitrine çıkıyor

'İpeksi Lezzetler' vitrine çıkıyor

​Bursa'da 23-25 Eylül tarihlerinde Gastronomi Festivali düzenlenecek.

Kara kışa hazırlanıyorlar: Günde 700 adet gidiyor.

​Ciddiyetten uzak haberlere itibar etmeyin

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti: Havrita uygulamasına erişim engeli
Hayat

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti: Havrita uygulamasına erişim engeli

Sokak köpeklerinin harita üzerinde yerini gösteren internet uygulaması Havrita’nın kapatılması için sosyal medyada kampanya başlatıldı. Uygulamaya tepkiler çığ gibi büyürken, Havrita Başıboş Köpek Haritası’nın sözcüsü Avukat Devrim Koçak, uygulamaya yeni girişlerin durdurulduğunu söyledi. Kötü niyetli kişilerin katliam yapabileceklerini düşündükleri için uygulamaya kısa bir ara verdiklerini belirten Koçak, yaşanan olaylardan dolayı uygulama sahibinin üzgün olduğunu söyledi. Öte yandan Ankara 1'inci Sulh Ceza Hakimliği de 'Havrita'ya erişim engeli getirdi.
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan tutuklu HDP'lilere moral ziyareti: Partisi de ortakları da tepkisiz
Gündem

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan tutuklu HDP'lilere moral ziyareti: Partisi de ortakları da tepkisiz

Terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, Aysel Tuğluk, Gülten Kışanak ve Figen Yüksekdağ'a desteğini esirgemeyen ve özgürlük isteyen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tuğluk, Kışanak ve Yüksekdağ'ı ziyaret edeceğini duyurdu. Terör soruşturması kapsamında cezaevinde bulunan HDP'lilere moral ziyareti gerçekleştiren Tanrıkulu'nun bu ziyareti, ne partisini ne de ittifak ortaklarını rahatsız etmedi.
Trabzonspor Kopenhag rövanş maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda: Şifreli mi, şifresiz mi?
Spor

Trabzonspor Kopenhag rövanş maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda: Şifreli mi, şifresiz mi?

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşmasında 2-1'in rövanşında Danimarka ekibi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. 24 Ağustos Çarşamba günü oynanacak maç saat 22.00'de başlayacak. Peki Trabzonspor'un Kopenhag ile oynayacağı maç hangi kanalda yayınlanacak? Mücadele şifreli mi, şifresiz mi olacak? Maçı kim anlatacak? Trabzonspor'un muhtemel 11'i nasıl olacak? Trabzonspor Kopenhag maçına dair tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.