Vakıf Katılım’dan kadın girişimcilere finansman desteği: 1 milyon liraya kadar 36 ay vade

Bankadan yapılan açıklamaya göre, katılım finans sektörünün en güçlü ödenmiş sermayeye sahip kuruluşu olan Vakıf Katılım, sürdürülebilir finansman kapsamında hayallerini gerçekleştirmek isteyen kadın girişimcilere desteğini sürdürüyor.

Vakıf Katılım, Türkiye genelinde bugüne kadar 7 bin kadın girişimciye 3,2 milyar lira destek vererek sürdürülebilir büyümeye katkı sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik, şunları kaydetti:

"Kadın girişimcilere bugüne kadar verdiğimiz önemli desteği yeni bir kampanyayla artırmayı hedefliyor, 1 milyon liraya kadar 36 aya varan vadede finansman olanağı sunuyoruz. Finansmanı aylık eşit taksit ödemeli veya 6 ay anapara ve kâr payı ödemesiz indirimli kâr payı oranıyla kullandırabiliyoruz. Katılım finans sisteminin önemli bir oyuncusu olarak, sosyal adalet ve ekonomik büyümeyi desteklemeyi temel felsefemiz arasında kabul ediyor ve üzerimize düşen görevi yerine getirmekten asla imtina etmiyoruz. Müşterilerimizden bize uyum sağlamalarını istemek yerine onların ihtiyaçlarını araştırarak biz onlara uyum sağlıyoruz. Vakıf Katılım olarak kurulduğumuz günden itibaren her zaman toplumumuzun yanında olduk. Bundan sonra da aynı sorumluluk ve bilinçle ülke ekonomimize destek olacağız."

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Çelik, sürdürülebilir bir ekonomi ve toplumsal kalkınma misyonuyla hareket eden bir katılım finans kuruluşu olduklarını belirterek, "Kadın girişimcilerin finansman taleplerine hassasiyetle yaklaşıyor, ‘Hayalleriniz Hedeflerimiz!’ mottosuyla kadın girişimcilerimizi pozitif ayrıştırıyoruz. İş dünyasında kadın istihdamının toplumun kalkınması için önemli bir gereklilik olduğuna inanıyoruz. Türkiye genelinde 7 bin kadın girişimciye 3,2 milyar lira destek sunmamız da bunun somut bir örneğidir. Tabana yaygın büyüme stratejimiz kapsamında girişimci kadınların ve KOBİ’lerin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.