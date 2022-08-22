Ekonomi Rusyadan gazda ikinci hamle Avrupada fiyatlar bir günde yüzde 28 arttı
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya'dan gazda ikinci hamle: Avrupa'da fiyatlar bir günde yüzde 28 arttı

Rusya, Kuzey Akım 1 boru hattının bir türbinini temmuz ayında kapatarak Avrupa’ya gönderdiği gaz oranını azaltmasının ardından ikinci hamlesini yaptı. Kuzey Akım boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatının 31 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde askıya alınacağı açıklandı. Rus tarafından gelen bu adım sonrasında Avrupa'da doğal gaz fiyatları uçuşa geçti. 15 Ağustos Pazartesi günü kapanışta 220,11 avrodan işlem gören doğal gazın megavatsaat fiyatı bugün yaklaşık yüzde 28,6 artışla 283,20 avroya yükseldi.

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Haber Merkezi AA
Rusyadan gazda ikinci hamle: Avrupada fiyatlar bir günde yüzde 28 arttı
Foto/arşiv

Avrupa'da 15 Ağustos Pazartesi günü kapanışta 220,11 avrodan işlem gören doğal gazın megavatsaat fiyatı bugün yaklaşık yüzde 28,6 artışla 283,20 avroya yükseldi.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören eylül vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 266,75 avrodan işleme açıldı.

Doğal gazın geçen hafta pazartesi günü 220,11 avrodan kapanan megavatsaat fiyatı, bugün saat 11.50'de 283,20 avroya çıktı. Böylece, doğal gazın megavatsaat fiyatı bir haftada yüzde 28,6 arttı.

Fiyat artışında, Kuzey Akım boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatının 31 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde askıya alınacağının açıklanması etkili oldu.

Ayrıca, yaz mevsiminin çok sıcak geçmesi nedeniyle Avrupa'daki nehirlerin kuruması ve arz sıkıntısı yaşayan bölgede talebin artmaya devam etmesi de fiyatların artışını destekledi.

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