Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üç savaş gemimizi aynı anda inşa ederek bir ilke imza atıyoruz

Dünya

Avustralyalı dalgıç görüntüledi: Hayatımda bir kez tecrübe edebileceğim bir karşılaşma inanılmaz

Nadir görülen bir tür olan battaniye ahtapotu Avustralya'da kameralara yakalandı. Dalgıç Jacinta Shackleton elde ettiği görüntüleri paylaşarak "Bugün inanılmaz bir şey oldu ve bir battaniye ahtapotu ile karşılaştım. Bu hayvanlar, tüm yaşam döngülerini açık okyanusta geçiren, nadir görülen bir pelajik ahtapot türüdür. " notunu düştü.