Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan Üç savaş gemimizi aynı anda inşa ederek bir ilke imza atıyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üç savaş gemimizi aynı anda inşa ederek bir ilke imza atıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk’un Hizmete Giriş Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Üç savaş gemimizi aynı anda inşa ederek bir ilke imza atıyoruz" dedi. Erdoğan, "Ülkemiz, halihazırda dünyada bir savaş gemisini milli olarak tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasında yer alıyor" açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üç savaş gemimizi aynı anda inşa ederek bir ilke imza atıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk’un Hizmete Giriş Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Savunma sanayimizin kritik projeleri konusundaki önemli gelişmeleri ardı ardına yaşayarak 2022 yılına güzel bir giriş yaptığımıza inanıyorum.

Türkiye, gerçekleştirdiği savunma sanayi alımları sayesinde bölgesinde oyun kuran ve oynanan kirli oyunları bozan bir ülke konumuna ulaştı.

Ülkemiz halihazırda dünyada bir savaş gemisini milli olarak tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştiren 10 ülke arasında yer alıyor.

Gözümüz uzayda. Uzay alanında da gerek fırlatma sistemleri gerekse uydu sistemleri geliştirmeye yönelik çalışmalarımız sürüyor.

Ülkemiz, halihazırda dünyada bir savaş gemisini milli olarak tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasında yer alıyor.

Ülkemizin ilk istihbarat gemisi Ufuk, milli mühendislik kabiliyetleriyle inşa edildi.

Üç savaş gemimizi aynı anda inşa ederek bir ilke imza atıyoruz.

Hava savunma muhribimiz TF-2000'in ihalesine yakında çıkıyoruz."

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