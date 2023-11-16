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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz turizmde hedeflenen rakamı açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2028'de 70 milyondan fazla turistin Türkiye'ye gelmesini hedeflediklerini belirterek, "2030'lara doğru giderken 100 milyar dolar turizm hedefimiz var" dedi.

15:49 - 16/11/2023 Perşembe
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Cevdet Yılmaz

Cevdet Yılmaz

Yurdun dört bir yanında turizm hareketliliği yaşanıyor.


Yaz sezonu nedeniyle kimileri deniz, kum ve güneşi tercih ederken kimileri ise tarihi bölgeleri geziyor.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ATO Congresium'da düzenlenen, "TravelExpo Ankara 6. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı"na katıldı.



Burada açılış konuşması yapan Yılmaz, Türkiye Yüzyılı'nda ikinci büyük ekonomi merkezi olarak Ankara'nın öncü rol oynayacağına inandığını söyledi.


Turizmin farklı kültürleri tanımaya, yeni yerler görmeye ve diğer yaşam tarzlarıyla tanışmaya olanak tanıyan bir alan olduğunu belirten Yılmaz, turizmin kendi içinde sağladığı ekonomik değere ilave yeni ilişkilerin gelişmesine ve çeşitli alanlarda işbirliklerine kapı açtığını dile getirdi.


"Turizm sektörü dünya ekonomisinde en hızlı gelişen alanlardan"


Turizmin toplumlararası ilişkileri geliştiren bir sektör olduğunu da aktaran Yılmaz, son yıllarda özellikle ulaşım ve teknolojide yaşanan dönüşümlerin sektörü ve tüketicilerin taleplerini önemli ölçüde etkilediğini, turizm sektörünün dünya ekonomisinde en hızlı gelişen ve genişleyen alanlardan biri haline geldiğini ifade etti.


Türkiye'nin makro politika açısından da turizmin kilit konumda olduğuna işaret eden Yılmaz, "12. Kalkınma Planı'mızı Meclis'imiz kabul etti. Oradaki amacımız cari açığımızı sıfır seviyelerine doğru yaklaştırmak. Burada turizmin çok önemli katkısı olacak." diye konuştu.




#Cevdet Yılmaz
#Turizm
#Ekonomi
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