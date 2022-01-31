ASELSAN tarafından geliştirildi: Dostu düşmanı anında tespit edecek

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının bugüne kadarki en kapsamlı modernizasyon projesi kapsamında çok sayıda deniz platformuna milli Dost Düşman Tanıma Tanıtma Sistemi (IFF) entegre ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde, ASELSAN tarafından geliştirilen IFF Mod 5/S Deniz Platformları Entegrasyon Projesi kapsamında entegrasyon ve kabul faaliyetleri sürüyor.

Bu kapsamda, Yavuz sınıfı firkateynlerde, Kılıç-II sınıfı hücumbotlarda ve Tuzla sınıfı karakol gemilerinde liman ve deniz kabul testleri tamamlandı. Kabul faaliyetlerine yoğun şekilde devam edilecek.

AA

Entegrasyon kapsamında, platform inceleme ve analiz faaliyetleri, platform entegrasyon tasarımı ve üretimi, sorgulayıcı kontrol ve sergileme birimi tasarımı ve üretimi, veri uyumlama birimleri (radar, elektronik harp, güç, platform verileri), mekanik uyumlama birimleri, savaş yönetim sistemi entegrasyonu, EMI/EMC etkileşim analizleri/testleri, montaj/entegrasyon faaliyetleri, kullanıcı, bakım ve montaj entegrasyon eğitimleri gerçekleştiriliyor.

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile bugüne kadar gerçekleştirilen, platform sayısı ve tasarım çözümü çeşitliliği bakımından en kapsamlı modernizasyon projesi olma özelliğini taşıyan IFF Mod 5/S Deniz Platformları Entegrasyon Projesi kapsamında, pek çok farklı sınıfta deniz platformuna ASELSAN IFF Mod 5/S Sorgulayıcı ve Cevaplayıcı entegrasyonu gerçekleştiriliyor.

AA

Türkiye’nin özgün çözümü

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2018'de IFF Mod 5/S cevaplayıcı, kısa-orta menzilli sorgulayıcı, uzun menzilli sorgulayıcı, birleşik sorgulayıcı-cevaplayıcı sistemlerinin geliştirilmesi, seri üretiminin yapılması ve platformlarla birleştirilmesine yönelik sözleşme imzalandı.

Sözleşme kapsamında, görev icra eden dost platformların sorgulama ve cevaplama yöntemiyle hızlı ve doğru şekilde teşhis edilmesini sağlayan dost-düşman tanıma ve tanıtma sistemleri geliştirilerek güvenlik güçlerinin kullanımına sunuluyor.

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NATO orduları en yeni dost-düşman sorgulama sistemi olarak IFF Mod 5/S'ye geçiş yapıyor. Türkiye bu alanda kendi özgün çözümlerini geliştirerek platformlarına entegre ediyor. IFF Mod 5/S, önceki modlara göre daha uzun menzilden sorgulama, dinleme, karıştırma ve aldatmaya karşı artırılmış direnç, yüksek tanımlama kabiliyeti ve milli kripto cihazı kullanımı gibi özelliklerle üstünlükler sağlıyor.

FOTOĞRAF 13 Geçmiş yıllarda binlerce teröristin içtima için bir araya geldiği Oramar Dağı başta olmak üzere Gevena Kurki, Şikefte ve Keri Tepe gibi hakim bölgelerdeki üs bölgeleri sayesinde artık sınırda kuş uçurtulmuyor. Teröristlerin Türkiye’ye geçiş güzergâhlarını kapatan hudut kartalları, yaz kış demeden görevini yerine getiriyor.<br> Dik yamaçlı dağların arasında kurulan ve sürekli insansız hava araçlarının görev aldığı Dağlıca Taburu ve çevresindeki hâkim noktalara kurulan üs bölgeleri, teknolojik silah ve ekipmanlarla korunuyor. Tüm terör örgütlerine karşı Türk milletinin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güç ve ’ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışıyla görevini yapan hudut kartalları, sürekli elleri tetikte, gözleri sınırda bekliyor. Her zaman göreve hazır olan hudut kartalları, telsizden yapılan ‘tatbikat’ anonsuyla kısa sürede hedefleri ateş altına aldı. Tatbikat gereği yapılan roket saldırısına anında makineli tüfekler ve ağır silahlarla karşılık veren Dağlıca kahramanları, belirlenen hedefi yok etti. Sınırın emin ellerde olduğunu yaptıkları tatbikatla gösteren kahramanlar, artık sınırda kuş uçurtmuyor.<br> Şehit Kurmay Yarbay İlker Çelikcan Hudut Tabur Merkezi ismi verilen Dağlıca Taburu, bir zamanlar verdiği şehitlerle Türkiye’nin gündemine gelmişti. Bugüne kadar 32 şehit veren tabur, Irak’ın kuzeyinde bulunan Avaşin-Basyan bölgesindeki teröristlerin ülkeye geçişi önünde set görevi görüyor. 7 Eylül 2015 Dağlıca saldırısı olarak kayıtlara geçen hain saldırıda, Dağlıca-Yüksekova karayolunun ulaşıma açılması maksadıyla yürütülen operasyonda, PKK’lı teröristlerce yol kenarına yerleştirilen el yapımı patlayıcıların patlatılması ve kurulan pusu sonucu 16 asker şehit düşmüştü. Şehit düşen askerler arasında yer alan ve teröristlerle uzun süre çatışan Tabur Komutanı Yarbay İlker Çelikcan’ın adı da artık taburda yaşatılıyor. 17 Ekim 2015 tarihinde ise devam eden operasyonlarda PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada Yarbay İlker Çelikcan’ın yerine atanan Yarbay İhsan Ejdar, beraberindeki iki astsubayla birlikte şehit düşmüştü. Dağlıca Taburu’nun en fazla şehit verdiği ikinci hain saldırı ise 21 Ekim 2007 tarihinde yaşandı. Irak’ın kuzeyinden sınırı geçen yaklaşık 150-200 kişilik teröristin saldırısı sonucu 12 asker şehit düşerken, yapılan takip sonucu onlarca terörist ise etkisiz hale getirilmişti. Hudut kartalları, ASELSAN tarafından üretilen yerli ve milli silahlar ile teknolojiden faydalanarak 7 gün 24 saat esasıyla görev yapıyor. Kaleyi andıran tabur, bünyesindeki askerlere her türlü sosyal ve sportif olanakları da sunuyor. Teröristlerin ülke topraklarına geçişlerinin engellenmesi için görevini sürdüren hudut kartalları, yaptıkları tatbikatlarla da göz dolduruyor. Hudut kartallarından dosta güven düşmana korku Türkiye'de 2 tabur komutanıyla birlikte en fazla şehidin verildiği askeri birlik olan Dağlıca Hudut Taburu; kale gibi binası, son teknolojik silah ve ekipmanların yanı sıra çevresinde kurulan üs bölgeleriyle artık teröristlere nefes aldırtmıyor. Bir zamanlar teröristlerin gruplar halinde geçiş yaptığı Dağlıca bölgesi, yürütülen başarılı operasyonlar sonucu en güvenli günlerini yaşıyor. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 13 Çukurca ilçe merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta, PKK'lı teröristlerin yuvalandığı Kuzey Irak tarafındaki Metina Bölgesi'ne ise sadece 5 kilometre mesafede bulunan Tepeşin bölgesine, 13 Mayıs 2016'da meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen Astsubay Mekan Şahin'in ismi verildi. Aselsan'ın geliştirdiği tamamı yerli, milli ve son teknolojik cihazlarla donalıtalan üs bölgesinde görev yapan hudut kartalları, 724 eller tetikte gözetleme yapıp, terörist sızmalarına karşı önlem alıyorlar.Kış aylarında yer yer 5 metre karın bulunduğu üs bölgesinde, en ufak bir hareketlilikte ise terör hedefleri ağır silahlarla ateş altına alınıyor. Mehmetçik,, sınır hattında bir yandan teröristlerle ve kaçakçılık olaylarıyla mücadele ederken, bir taraftan da karla, kışla mücadele ediyor. Bölgede uzun ve çetin geçen kış aylarında kar kalınlığı zaman zaman 5 metreyi, hava sıcaklığı ise eksi 35 derecelere kadar düşüyor. Kış aylarının zorlu geçtiği üs bölgesine yılın büyük bölümü karayolu ile ulaşım da sağlanamıyor. Askerin yaşam malzemeleri helikopterlerle üs bölgeasine ulaştırılıyor. Üs Bölgesi, 13 Mayıs 2016'da helikopterin düştüğü bölgede Şehit olan Astsubay Mekan Şahin ismini alıyor. Üs bölgeye yakın olan 3 bin 239 rakımlı tepe kuzey istikametini , bu tepenin doğusunda ise Kartal Gölü tepesi bulunuyor. Güneyinde bulunan meskun mahal ise Hakkari ilinin Çukurca ilçesine bağlı Çığlı Köyü yer alıyor. Çığlı Köyü'nün ortasından geçen Doğu-Batı uzanımındaki yol ise Hakkari-Şırnak Karayolu bulunuyor. Sınır hattında vatan savunması yapan hudut kartalları da aileleri ve yakınlarının yeni yıllarını kutlayarak mesaj yolladı. Mehmetçikler,\"Tepeşin üs bölgezinde milletimizin emrinde, hudutların bekçileri olarak buradayız. Buadan yakınlarımıza selam gönderiyoruz.\"diye konuştular. Dosta güven düşmana korku veriyorlar: -35 derecede vatan nöbeti Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde bulunan 2 bin 100 rakımlı Şehit Astsubay Mekan Şahin üs bölgesinde görev yapan hudut kartalları, 7/24 nöbet tutarak, dosta güven, düşmana korku veriyorlar. 4 yıl önce kurulan modüler üs bögesine, bugüne kadar sızma girişiminde bulunmak isteyen 4 terörist öldürülürken, 1 terörist ise sağ olarak ele geçirilerek etkisiz hale getirildi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 10 Mehmetçik tatbikatlarla dosta güven düşmana korku saldı Mehmetçik tatbikatlarla dosta güven düşmana korku saldı Mehmetçik tatbikatlarla dosta güven düşmana korku saldı Mehmetçik tatbikatlarla dosta güven düşmana korku saldı Mehmetçik tatbikatlarla dosta güven düşmana korku saldı Mehmetçik tatbikatlarla dosta güven düşmana korku saldı Mehmetçik tatbikatlarla dosta güven düşmana korku saldı Mehmetçik tatbikatlarla dosta güven düşmana korku saldı Mehmetçik tatbikatlarla dosta güven düşmana korku saldı Mehmetçik tatbikatlarla dosta güven düşmana korku saldı Mehmetçik tatbikatlarla dosta güven düşmana korku saldı TSK, her an her türlü göreve hazırlıklı olması için düzenlenen tatbikatlar ile Mehmetçiği güçlendirme çalışmaları yürütüyor. Düzenlenen tatbikatlarda Mehmetçik her türlü göreve hazır olduğunu gösterdi. TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Azerbaycan Fiili Atışlı Müşterek Tatbikatı; 12-16 Haziran 2017 tarihleri arasında Nahçıvan/Azerbaycan'da icra edildi.



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