ASELSAN tarafından geliştirildi: Dostu düşmanı anında tespit edecek

Mehmetçik tatbikatlarla dosta güven düşmana korku saldı

TSK, her an her türlü göreve hazırlıklı olması için düzenlenen tatbikatlar ile Mehmetçiği güçlendirme çalışmaları yürütüyor. Düzenlenen tatbikatlarda Mehmetçik her türlü göreve hazır olduğunu gösterdi. TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Azerbaycan Fiili Atışlı Müşterek Tatbikatı; 12-16 Haziran 2017 tarihleri arasında Nahçıvan/Azerbaycan'da icra edildi.