Doğanlar Mobilya Grubu 2023 yılı ilk yarı yıl başarısını paylaştı

Doğanlar Mobilya Grubu 2023 yılının ilk yarısında, 2,6 milyar TL hasılat rakamına ulaşarak, önceki yıla göre %83’lük bir satış büyümesi yakaladı. 342 Milyon TL FAVÖK rakamına ulaşan grup, net kârını 2022 yılının aynı dönemine göre 3 katına çıkarak 155 milyon TL’ye getirdi. Doğanlar Mobilya Grubu aktif büyüklüğünü ise 4,1 milyar TL’ye yükseltti.





Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su Mustafa Karamemiş: “Doğanlar Mobilya Grubu olarak, 6 markamızla başarılı yolculuğumuza devam ediyoruz.”





Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su Mustafa Karamemiş, konuyla ilgili açıklamasında 2023 yılı ilk yarı yılının oldukça verimli ve gurur verici geçtiğine değindi. “Doğanlar Mobilya Grubu olarak, markalarımızın gerek yurt içi gerekse yurt dışı pazarlarında global marka olabilmesi ve süreçlerimizin dinamik bir yapıya dönüşmesi için tüm süreçlerimizde değişikliklere gittik.





Bu değişikliklerle yatırımlarımızın ve büyüme grafiğimizin sürdürülebilir olmasının başta yöneticilerimizden tüm çalışanlarımıza ve şirket kültürümüze kadar benimsenmesini sağladık.



