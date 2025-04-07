Doğuş Oto'ya boykot uğramadı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Türk şirketlerine karşı başlattığı anlamsız boykot genel olarak karşılık bulmazken, hedef aldığı markalardan Doğuş Oto’nun satışları arttı. Doğuş Oto’nun distribütörlüğünü yaptığı markalardan Volkswagen, Audi, Cupra, Porsche, Seat ve Skoda geçtiğimiz ay bir önceki aya göre satışlarını neredeyse katladı.





VOLKSWAGEN’DE SATIŞ YÜZDE 33 YÜKSELDİ

Özel’in hedef tahtasına koyduğu ve ismini meydanlardan haykırdığı Doğuş Oto markalarından Volkswagen ve Audi’de satışlar yükseldi. Volkswagen’in satışı şubata göre martta yüzde 33 yükselerek 6 bin 168 adetten 8 bin 265 adede çıktı. Audi’de ise şubatta bin 745 otomobil satılırken, bu rakam boykotun olduğu ayda yüzde 3 artışla bin 811’i buldu. Ardı ardına 2 aylık artışın yanında 2 marka geçen senenin aynı ayına göre de satışlarını yükseltti. Geçtiğimiz yılın martında 5 bin 341 adet Volkswagen satılırken, bu yıl yüzde 54 artışla rakam 8 bin 265’e çıktı. Audi’de de geçtiğimiz yıl martta bin 370 adet satış yapılmışken, bu yıl aynı ayda rakam yüzde 24 artışla bin 811’e çıktı.





CUPRA’DA REKOR ARTIŞ

Doğuş Oto’nun temsil ettiği markalardan Cupra’da ise adeta rekor bir satışa imza atıldı. Cupra şubatta sattığı 436 adetlik performansın ardından boykot ayında satışını yüzde 170 artırarak eylemlerin halk nezdinde karşılık bulmadığını ispatladı. Öte yandan lüks marka Porsche’de ise şubatta 91 adet satış yapılmışken, yine boykot zamanında satışlar yüzde 37 artarak 125 adede yükseldi. Seat’ta ise aynı dönemde satışlar 563’ten 751’e çıkarak yüzde 33 artışa sahne oldu. Doğuş Oto’nun Yüce Auto ortaklığıyla Türkiye’de temsil ettiği Skoda markasında ise satışlar 2 bin 262’den 3 bin 767’ye çıkarak yüzde 66’lık bir performans sergiledi.





EYLEMLER TAYRON TANITIMINI ERTELETTİ

Doğuş Oto’nun aylardır yurt dışında Türk gazetecileri götürerek tanıtımına hazırlandığı ve yazılı ve görsel mecralarda reklam yatırımı yaptığı Volkswagen Tayron modelinin Göcek’teki tanıtımı da boykot çağrılarının ardından ertelendi. Markanın gerekçe olarak boykotu gösterdiği öğrenilirken, “Volkswagen Binek Araç’ın 8-10 Nisan tarihleri arasında Göcek’te gerçekleştirmeyi planladığı Yeni Tayron Lansmanı etkinliğini, içinde bulunduğumuz gündem ve yaşananlar nedeniyle tehir etmek durumunda kaldığımızı bildirmek isteriz. Bir arada olmaktan daha keyif ve verim alacağımız bir lansman etkinliği için yeni tarihimizi en kısa sürede sizlerle paylaşacağız” bilgilendirmesini paylaştı.



