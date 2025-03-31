BYD’yi yatırıma Kacır ikna etti

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği’nin (TAYSAD) yeni Başkanı Yakup Birinci oldu. Bayrağı eski Başkan Albert Saydam’dan alan Birinci, geçtiğimiz hafta İstanbul’da yapılan bir toplantıyla Çinli yatırımcıların otomotiv sanayisine olan etkilerini değerlendirdi. Saydam’ın da katıldığı toplantıda BYD ve Chery gibi markaların Türkiye’yi tercih etmelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın rolüne değinildi.





BAKAN KACIR YATIRIM İÇİN ÇİN’E KAMP KURDU

Eski TAYSAD Başkanı Albert Saydam Türkiye’ye yapılan Çinli otomotiv şirketlerinin yatırımlarında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır’ın büyük emeği olduğunun altını çizdi. Saydam, “Sayın Bakanımız Fatih Kacır Aralık 2023’te 20 gün Çin’e kamp kurdu. Bu ziyaretler ve temaslar sonrası yatırımlar açıklandı. BYD yatırımda ihtimal bile değildi o dönemde. Kolay ihtimal o değildi. Bakanın ısrarlı ziyaretleri ve ısrarla Türkiye’ye anlatmasıyla BYD’nin ajandasına Türkiye girdi. Yoksa onların ajandası vardı, satışları çok iyiydi. Chery yatırımının Samsun’a yapılacak olması bir ikna ve ısrarın sonucu kazanılmış bir başarıdır. Türkiye’deki otomotiv sanayinin İstanbul, Sakarya, Bursa üçgenin dışına çıkamaması Türkiye’nin bir beka sorunuydu. Bu yatırımla kırılmış oldu” ifadelerini kullandı.





ÇİNLİ OTO FABRİKASININ %51 YERLİLİK ŞARTI VAR

Kesinleşen Çinli otomotiv yatırımlarının yüzde 51’lik yerlilik şartı olduğunu söyleyen TAYSAD Başkanı Yakup Birinci, “Yeni yapılacak olan yatırımla ilgili bir takım taahhütler hazırlandı ve bu taahhütler dahilinde belli bir yerlilik oranı sağlanacak. Bizim duyduğumuz yüzde 51 yazılı olan 2030’da. Bu oran bizde bu kadarken Çin’de yüzde 100” diye konuştu. Çinli otomotiv markalarına tedarik sürecinin kolay olmadığını ve bunun için çalıştıklarını vurgulayan Albert Saydam, “Bir Alman Türk’ün neler yapabileceğini biliyor ve ona işi veriyor. Çinli Çinli ile iş yapmaya alışmış. Dünyanın her yerinde bu böyle. BYD’nin tedarikçi platformuna girmeye çalışıyoruz. BYD’de de Chery’de prensip olarak kendi imalatçılarıyla çalışıyor. Kendi iş yapış tarzları var. BYD özellikle otomotiv dışında olduğu için bu sorunu yaşıyoruz. Mesela Chery’de böyle bir sorun yaşamıyoruz. Chery biraz daha otomotivin içinden olduğu için sorun yaşamıyoruz. BYD kendi usulüyle çalışıyor” dedi.





YENİ FABRİKALAR BİZE İYİ GELECEK

Otomotiv sektörüne yapılan yatırımların tedarik sanayisi açısından iyi bir sonuç doğuracağını vurgulayan Yakup Birinci, “Yeni yatırımlarla birlikte belli kümelenmiş firmalar Türkiye’ye gelecektir. Bu gayet doğal ama Türkiye’den de alınacak olan ürünlerin şu anda teklif çalışmalarının yapıldığını veya bir araç üretiminde prosesin doğası gereği zaten yakından tedarik edilmesi gereken ürünlerin de Türkiye’de hali hazırda kapasitesi bulunan veya yeni yatırım yapacak olan üyelerimizden alınacağına dair haberler bizde var. O yüzden bu örnekler çoğaldığı noktada da evet tedarik sanayi için daha iyi olacak” yorumunda bulundu.





TÜRKİYE ÜRETİMDE DÜNYADA İLK 10’DA

Türkiye’nin dünyada otomotiv üretim gücüne değinen Yakup Birinci, “Bizim TAYSAD olarak aslında vizyonumuzda da bulunan dünyada ilk 10 olma hedefi vardı. Şu anda üretim verileri açısından baktığımızda 2025’te Türkiye ilk 10’a giriyor, 1 milyon 485 bin adetle. 2024’e baktığınızda 10’uncu olan Tayland, 2025’te 12’nci sıraya düşüyor. Aslında 2 basamak düşmenin etkisi 50 bin adet. Kalıcı olacaksak 2 milyona yaklaşmalıyız ki o 10’uncu sıradaki gruptan kopalım. Aksi takdirde burası sürekli bir anda 10’unculuğa bir anda 15’inciliğe gelme riski taşıyor. İlk 10 içindeki son ülkelere baktığımızda 2 milyondan fazla üretimle İspanya geliyor. Üretim kısmımızı sağlamlaştırmalıyız” ifadelerini kullandı.





TEDARİKÇİ SON 7 YILDA İHRACATINI %50 ARTIRDI

Tedarikçilerin ihracatına değinen Birinci, “İhracat tarafıyla ilgili yine referans yılımız 2017 yılı. Bu tabloda ilk dikkat çeken, 2017 yılında sayacı sıfırladığımızda tedarik sanayi 9,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirirken bugün bunu neredeyse yüzde 50 artırarak 15 milyar dolar seviyelerine getirdi. Otomotiv ana sanayisinde bu rakam yaklaşık 19,5-20 milyar dolar bandından 22-23 milyar dolar bandına geldi. Pandemi döneminde bile tedarik sanayi büyümeyi sürdürdü. Yeni regülasyonlarla şu an ihracatçılığımız ciddi bir stres altında. Rekabetçi olmak adına daha iyi politikalar uygulamamız çok önemli. Bu yıl ihracat hedefi toplamda 39 milyar dolar. Tedarikçilerde küçük bir miktar azalma tahmin edilirken, ana sanayide ihracat artıyor” değerlendirmesini yaptı.



