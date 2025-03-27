Chery’den 1 milyar dolarlık yatırım

Çin merkezli otomotiv şirketi Chery'nin, Türkiye’de fabrika yatırımı yapması için imzalar atıldı. Chery, Samsun’da 1 milyar dolar yatırımla kuracağı otomobil fabrikasında 5 binden fazla kişiye istihdam imkanı sağlayacak. "Türkiye’nin 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi" tanıtım programı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye’ye yatırım yapan şirketlere teşekkür belgesi verildi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Yeni Organize Sanayi Bölgesi’nde 1.200 dönüm üzerinde kurulacak fabrika yatırımı için Chery'nin şirket temsilcilerine de teşekkür belgesi verdi.





5 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM

Törende Yeni Organize Sanayi Bölgesi’nde hayata geçmesi planlanan tesislerde yeni nesil elektrikli araçlar ve parçalarının üretimininin gerçekleştirileceği açıklandı. Yıllık 200 bin araç kapasitesi olacak Chery tesisinin Ar-Ge merkezini de içereceği ifade edildi. Chery'nin hedeflenen yatırımlarla 5 binden fazla kişiye istihdam sağlaması öngörülüyor. Fabrika ile hem Avrupa’ya hem de Orta Asya’ya gemiyle otomobil ihracatı kolaylaşacak.





Elektrikli değil hibrit olacak

Türkiye, Chery yatırımıyla birlikte son dönemde 3 markadan birden yatırım almış olacak. BYD ve Hyundai’nin ardından Chery’nin de elektrikli üretim potansiyeli ve kabiliyeti bulunurken, şimdilik hibrit ve içten yanmalı araçların üretileceği biliniyor. Chery’nin elektrikli araç yatırımı yapması halinde ise yerli ve milli Togg’la birlikte Türkiye’nin üretim kapasitesinin 500 bin adede ulaşması hedefleniyor.



