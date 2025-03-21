AB liderleri yatırım ve savunma konularını görüştü

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi. Von der Leyen, enerji fiyatlarını düşürmenin yolunun açık biçimde düşük karbonlu olan yenilenebilir ve nükleere yönelmekten geçtiğini, ithal fosil yakıtların ise fiyatları artırdığını belirterek, “Enerji, basitleştirme, tasarruf ve yatırım birliği olmak üzere üç önemli kesişen konuyu tartıştık” dedi.





'Avrupa tasarrufta dünya şampiyonu'

Von der Leyen, tasarruf ve yatırım birliği konusunda, “Avrupa, tasarruf konusunda dünya şampiyonu. Büyük kısmı banka hesaplarında olmak üzere yılda 1,4 trilyon avro tasarruf ediliyor. ABD'de bu 800 milyar dolar civarında seyrediyor” ifadesini kullandı. Çeşitli sektörlerin özel durumlarını da ele aldıklarını kaydeden von der Leyen, bu kapsamda enerji yoğun sanayi, temiz teknoloji üretimi, otomotiv ve çelik sektörleri konusunda stratejik çalışmalar yaptıklarını, şimdi kimya endüstrisine odaklanacaklarını bildirdi.

'Gereksiz bürokrasi azaltılacak'

Von der Leyen üye ülkelerin savunma harcamalarının nasıl yapılacağı konusunda anlaşmaya vardığını aktararak, yeni stratejinin hem ulusal ölçek hem de AB düzeyinde ek finansman oluşturulması, bir yandan üretimi artırırken diğer yandan ortak tedarik için araçların sağlanması gibi unsurları içerdiğini anlattı. AB Konseyi Başkanı Costa da esas olarak ekonomi gündemine odaklandıklarını dile getirerek, "Liderler, gereksiz bürokrasiyi azaltmak, enerjiyi vatandaşlar ve şirketler için daha uygun fiyatlı hale getirmek ve tasarrufları üretken yatırımlara dönüştürmek olmak üzere üç temel alanda önemli kararlar aldı" diye konuştu.











