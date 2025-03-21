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Avrupa Merkez Bankası'ndan ticaret savaşı uyarısı

Avrupa Merkez Bankası'ndan ticaret savaşı uyarısı

04:0021/03/2025, Cuma
G: 21/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Christine Lagarde.
Christine Lagarde.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ABD'nin tarifeleri ile Avrupa Birliği'nin (AB) buna karşı misillemesinin Avro Bölgesi'nin ekonomik büyümesini zayıflatacağını ve enflasyonu yükselteceğini söyledi.

Avro Bölgesi ekonomisinin 2024 yılında yüzde 0,9 büyüdüğünü anımsatan Lagarde, bu yılın ilk aylarında imalatın daralmaya devam ettiğini, politik belirsizlikler nedeniyle yatırımların zayıf kaldığını ve rekabet alanındaki sınamaların ihracatı olumsuz etkilediğini anlattı.

BELİRSİZLİK ETKİSİ

Lagarde, "Artan belirsizlikler yatırımları ve ihracatı daha önce tahmin edilenden daha fazla azaltacak" dedi. Uluslararası ticaret politikalarındaki gelişmelerin ihracata yön vereceğini ifade eden Lagarde, 2025 yılı büyüme tahminlerinin yüzde 0,9 olduğunu ancak bunun ticaret politikası ortamı nedeniyle büyük ölçüde değişebileceğini söyledi. Lagarde, şubat ayında enflasyon oranının enerjideki gerilemeyle yüzde 2,3 seviyesine indiğini kaydetti.



#Avrupa
#Ekonomi
#Ticaret
#Politika

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