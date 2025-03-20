Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Merkez'den yeni döviz hamlesi: Gecelik borç verme faizi yükseltildi

Merkez'den yeni döviz hamlesi: Gecelik borç verme faizi yükseltildi

17:4920/03/2025, Perşembe
G: 20/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Merkez Bankası, TL ve döviz likiditesine yönelik tedbirler alındığını açıkladı.
Merkez Bankası, TL ve döviz likiditesine yönelik tedbirler alındığını açıkladı.

Merkez Bankası, gecelik borç verme faizinin yüzde 46'ya yükseltildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada piyasadaki oynaklığı sınırlamak üzere TL ve döviz likiditesine yönelik tedbirler alındığı kaydedilirken, enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı da vurgulandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
,
gecelik vadede borç verme faiz oranı
nı yüzde 46 seviyesine yükseltirken, piyasadaki oynaklığı sınırlamak üzere TL ve döviz likiditesine yönelik tedbirler aldı.
Merkez Bankası tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 46’ya yükseltilmesine karar vermiştir. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42,5’te, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’de sabit tutmuştur.

"Gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacak"

Ayrıca, piyasadaki oynaklığı sınırlamak üzere TL ve döviz likiditesine yönelik tedbirler alınmıştır. Finansal piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacaktır.

Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.



#Merkez Bankası
#Döviz
#Faiz

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akşam ezanı saat kaçta? 20 Mart Hatay Mersin Adana il il iftar vakitleri