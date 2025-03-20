Merkez Bankası döviz satım işlemi yapacak

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, Döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla TCMB nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır.