Merkez Bankası döviz satım işlemi yapacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB), döviz piyasasındaki hareketlilik sonrası yeni hamle geldi. Merkez Bankası, kurdaki oynaklığı azaltmak için TL uzlaşmalı vadeli döviz satış işlemi yapacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İşlemlerine İlişkin Basın Duyurusu yayımladı.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, Döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla TCMB nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır.