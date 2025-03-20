Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
ABD'li devden Merkez Bankası ve dolar açıklaması: Yeterli alana sahip

ABD'li devden Merkez Bankası ve dolar açıklaması: Yeterli alana sahip

11:2320/03/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

ABD’nin önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) dolarizasyon riskini yönetmek için yeterli manevra alanına sahip olduğunu vurgulayarak, dolar kurunun 12 ay içinde 42 liraya ulaşabileceğini öngördü.

ABD'nin önemli yatırım bankalarından
Goldman Sachs
, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dolarizasyon riskini kontrol altına almak için yeterli alana sahip olduğunu belirterek, doların 12 ay sonra 42 lira seviyesinde olacağını tahmin etti.

Bankanın dün Türk piyasalarında satış baskısının ardından "Türk lirası ve TCMB faiz patikası" hakkındaki analizinde TCMB'nin faiz indirim döngüsüne ara vererek veya liranın değer kaybını yavaşlatarak dolarizasyon riskini kontrol altına almak için yeterli alana sahip olduğu vurgulandı.


Analizde, TCMB'nin brüt rezervlerinin 174 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğu hatırlatılarak, merkez bankasının swaplar hariç net rezervlerinin geçen yılın başından beri yaklaşık 100 milyar dolarlık artış gösterdiği ifade edildi.

TCMB'nin nisan toplantısında 250 baz puanlık indirim öngörüsüne yönelik riskin "arttığının" ifade edildiği analizde, şunlar kaydedildi:


"TCMB'nin ilk etapta liranın yükselmesine izin vermesi ve bizim görüşümüze göre faiz indirimlerini engellemediği sürece daha zayıf bir lirayı tercih etmesinin bileşimi lirayı Çarşamba günkü kapanış seviyesine yakın bir yerde dengeleyeceğini gösteriyor. Bu noktada, 12 ay sonrası için 42 lira olan döviz tahminimizi değiştirmek için bir neden görmüyoruz. Bu nedenle enflasyon ve uzun vadeli faiz tahminlerimiz üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu değerlendiriyoruz."

Analizde, yabancı yatırımcıların ileriye dönük olası satış baskısının muhtemelen sınırlı kalacağının beklendiği ifade edilerek, son gelişmelerin Türkiye'nin ekonomik büyümesi üzerinde sınırlı etkisi olacağı öngörüldü.


#Dolar
#faiz
#Goldman Sachs
#lira
#TCMB

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ordu, Trabzon, Samsun, Giresun, Sivas’ta 21 Mart Cuma yarın okullar tatil mi?