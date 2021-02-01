Dolar fiyatları 1 şubat 2021: Dolar kaç TL oldu?

Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonu 2023'te yüzde 5.0'e düşürmek için uzun süre sıkı para politikası uygulayacağı açıklamasının etkisiyle düşen dövizler, yeni haftaya da bu düzeylerde başladı.
DOLAR KAÇ LİRA OLDU?
İstanbul serbest piyasada dolar 7,2780 liradan, avro 8,8370 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 7,2760 liradan alınan dolar, 7,2780 liradan satılıyor. 8,8350 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,8370 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,2950 lira, avronun satış fiyatı ise 8,8660 lira olmuştu.