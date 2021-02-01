Ekonomi Dolar fiyatları 1 şubat 2021 Dolar kaç TL oldu?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar fiyatları 1 şubat 2021: Dolar kaç TL oldu?

Dolar fiyatları 1 şubat 2021: Dolar kaç TL oldu?

Döviz fiyatlarında 1 Şubat 2021 güne başlangıç rakamları belli oldu. Yatırımcılar doların fiyatının kaç lira olduğunu euronun kaç liradan alınıp satıldığını araştırıyor. 1 şubat 2021 tarihinde dolar kaç TL oldu? İşte dolar fiyatları ve euro hakkında bilinmesi gerekenler.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonu 2023'te yüzde 5.0'e düşürmek için uzun süre sıkı para politikası uygulayacağı açıklamasının etkisiyle düşen dövizler, yeni haftaya da bu düzeylerde başladı.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

İstanbul serbest piyasada dolar 7,2780 liradan, avro 8,8370 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 7,2760 liradan alınan dolar, 7,2780 liradan satılıyor. 8,8350 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,8370 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,2950 lira, avronun satış fiyatı ise 8,8660 lira olmuştu.

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