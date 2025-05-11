Dünyadaki üretimin yüzde 68'ini karşılıyoruz: Fiyatlar 220 liradan 180 liraya düştü

"Giresun kalite 50 randıman fındık, iki gün öncesine kadar 220 liraya alıcı buluyordu. Ancak bu açıklamanın ardından fiyatlar 180 liraya kadar düştü. Son yılların en büyük tarımsal afetleri yaşanmışken, Türkiye'de sahada herhangi bir çalışma yapılmadan 610 bin tonluk bir rekolte açıklamak gerçekçi değildir. Bu durum piyasa üzerinde spekülatif bir baskı oluşturuyor"