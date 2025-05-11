Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Dünyadaki üretimin yüzde 68'ini karşılıyoruz: Fiyatlar 220 liradan 180 liraya düştü

Dünyadaki üretimin yüzde 68'ini karşılıyoruz: Fiyatlar 220 liradan 180 liraya düştü

21:3011/05/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Fındık fiyatları 220 liradan 180 liraya düştü.
Fındık fiyatları 220 liradan 180 liraya düştü.

Uluslararası Sert Kabuklu Meyveler Konseyi (INC), 2025 yılı için Türkiye'nin fındık rekoltesini 610 bin ton olarak açıkladı. Açıklamanın ardından serbest piyasada 220 liraya kadar yükselen fındık fiyatı, 180 liraya kadar geriledi.

Giresun'un tarihi fındık pazarı esnaflarından Mustafa Kankaya, INC'nin açıkladığı rekolte tahmininin gerçeği yansıtmadığını ve spekülasyon amacı taşıdığını savundu.

Kankaya,
"Giresun kalite 50 randıman fındık, iki gün öncesine kadar 220 liraya alıcı buluyordu. Ancak bu açıklamanın ardından fiyatlar 180 liraya kadar düştü. Son yılların en büyük tarımsal afetleri yaşanmışken, Türkiye'de sahada herhangi bir çalışma yapılmadan 610 bin tonluk bir rekolte açıklamak gerçekçi değildir. Bu durum piyasa üzerinde spekülatif bir baskı oluşturuyor"
dedi.

TMO'nun fiyat güncellemesinin önüne geçildi

Kankaya, ayrıca Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) fındık satış politikasına da değinerek
"TMO kısa süre önce stoklarındaki fındığı satışa çıkardı. Talep yoğun olunca satışlar durduruldu ve fiyat güncellemesi bekleniyordu. Ancak INC'nin bu açıklamasıyla birlikte TMO'nun fiyat güncellemesi yapmasının da önüne geçilmiş oldu"
diye konuştu.

#Fındık
#Giresun
#Rekolte
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hangi ülke vatandaşı olan ve Dubai'de yaşayan 1,2 milyon takipçili bir Youtuber, 2022'de 300 bin oyla milletvekili seçilmiş, ancak ülkesine dönüp meclise hiç gitmediği için 1 yıl sonra görevinden atılmıştır? Milyoner sorusu ve yanıtı