Ekonomi Dünyanın ilk üç hava kargo markasından biri Turkish Cargo
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dünyanın ilk üç hava kargo markasından biri Turkish Cargo

127 ülkeye hizmet sağlayan ve en hızlı büyüyen hava kargo markası olan Turkish Cargo, dünyanın ilk üç hava kargo markasından biri konumuna yerleşti. 96 destinasyondan oluşan dünyanın en geniş kargo uçağı ağına sahip Turkish Cargo, 2021 haziran ayında yüzde 5,7 pazar payıyla en iyi 25 hava kargo taşıyıcısı arasında en yüksek büyüme oranını gerçekleştirdi.

Haber Merkezi AA
Dünyanın ilk üç hava kargo markasından biri Turkish Cargo
Turkish Cargo

Turkish Cargo, haziran ayında başarılı bir performans sergileyerek dünyanın ilk 3 hava kargo markasından biri oldu. Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine göre, geçen yılın aynı döneminde 6. sırada yer alan Turkish Cargo'nun, bu yıl haziran ayında Amerika, Avrupa ve Uzakdoğu'nun en büyük markalarını geride bırakarak 3. sıraya yükseldiğini duyurdu.

EN YÜKSEK BÜYÜME ORANINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Hava yoluyla taşınan kargo tonajının kat edilen kilometreye çarpımıyla elde edilen Freight Tonne Kilometres (FTK) verilerine göre milli şirket, 2021 haziran ayında yüzde 5,7 pazar payıyla en iyi 25 hava kargo taşıyıcısı arasında en yüksek büyüme oranını gerçekleştirdi.

MAYISTA 668 TON KARGO TAŞIDI

Turkish Cargo, IATA'nın nisan ayı istatistiklerine göre de yüzde 25'e yakın pazar payıyla Macaristan kargo ihracatında her 4 sevkiyattan 1'ini taşıyarak 1. sıraya yükseldi. Şirket, mayıs ayı istatistiklerine göre ise bin 668 ton hava kargo taşıması ile birçok güçlü rakibini geride bırakarak İsviçre kargo ihracatında da 2. sırada yer aldı.

EN GENİŞ KARGO UÇAĞI AĞINA SAHİP

Firma, ekspres taşıyıcılar hariç hava kargo markaları arasında 96 destinasyondan oluşan dünyanın en geniş kargo uçağı ağına sahip ve 25'i kargo uçağı olan 372 uçaktan oluşan filosuyla faaliyetlerini sürdürüyor.

"KRİZ DÖNEMİNDE ÖNEMLİ BAŞARI"

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Turkish Cargo'nun hedeflerine bu kadar hızlı ulaşmasının kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Özellikle bir kriz döneminde bu performansı yakalamış olmak başarı için engel tanımadığımızın önemli bir göstergesidir. Markamızın bugünlere gelmesinde katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

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