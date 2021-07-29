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Turkish Cargo Türk gül ürünlerini yarım asırdır dünyanın dört bir yanına taşıyor

Dünyanın en güçlü kargo uçuş ağına sahip olan ve kıtalararasında ticaret köprüleri kuran Turkish Cargo, Türkiye’nin ihracatına büyük katkı sağlıyor. Bayrak taşıyıcı hava kargo markası, Anadolu’nun Göller Yöresinde ve Isparta’da üretilen gül ürünlerini, 60 yılı aşkın bir süredir dünyadaki parfüm ve esans endüstrisinde önde gelen ülkeleri Almanya, Fransa, Çin ve ABD başta olmak üzere onlarca noktaya ulaştırıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Turkish Cargo Türk gül ürünlerini yarım asırdır dünyanın dört bir yanına taşıyor
Turkish Cargo uçağı

Dünyanın gül bahçesi olarak kabul gören Isparta ve Göller Yöresinde; Mayıs ve Haziran aylarında toplanan güller, özel işlemlerden geçirilerek gül yağı, gül konkreti ve gülsuyu ürünlerine dönüştürülüyor. Dünya gül yağı ihtiyacının %65’ini karşılayan Türkiye, elverişli iklim koşullarıyla, kalite bakımından birinci sınıf güllerin yetiştirilmesine olanak sağlıyor. Parfüm ve esans endüstrisinin vazgeçilmez ham maddesi olarak değerlendirilen endüstriyel gül ürünlerinin ülkemizde 10 Milyon Euro’luk ihracat kapasitesi bulunuyor. Bu kapasitenin 3’te 1’ini karşılayan Gülbirlik (Gül, Gül yağı ve Yağlı Tohumlar Kooperatifi) gül yağı ihracatının %75’ini hava kargo ile gerçekleştiriyor.

Gülbirlik Genel Müdürü Hasan ÇELİK; ‘’Misyonumuz; milli bir kalkınma hamlesinin parçası olarak bölgemizde gül üretiminin geliştirilmesi, lojistik, sanayii altyapısının oluşturulması ve uluslararası pazara sunulmasını sağlamaktır. Şu anda bunu gül yağı, gül konkreti, gül suyu ve kozmetik ürünler üreterek gerçekleştiriyoruz. Kalitesi, uzun raf ömrü, parfüm ve esans endüstrisinin kullanım alanındaki geniş yelpazesiyle öne çıkan bu ürünler bizim topraklarımızda yetişiyor. Dünyadaki parfüm ve kozmetik sektörünün olmazsa olmazı gül ürünlerimizi Turkish Cargo ile sınırlarımızın ötesine ulaştırıyoruz.

1954’ten bugüne kadar başarıya ulaşmamızdaki en önemli etmenlerin başında Turkish Cargo’nun kaliteli hizmeti gelmektedir. Bunun yanı sıra Turkish Cargo’nun hızı ve geniş kapasitesi biz ihracatçılar için büyük bir fırsat oluyor’’ dedi.

Turkish Cargo, üreticiye sunduğu imkânlarla Türk gül ürünlerinin hem raf ömrünün uzunluğuna hem de yeni ülkelere açılmasına önemli katkı sağlıyor. Geniş uçuş ağıyla ihracatçı taleplerine de rahatlıkla cevap veren Turkish Cargo, ülke ekonomisine katkısını ihracatçıya özel kampanya ve indirimleriyle artırarak sürdürüyor.

Turkish Cargo, tanıtım filmleri ile hava kargonun fırsatlarına dikkat çekiyor

Dünyanın herhangi bir ülkesinden gelen ithalat ve ihracat talebine rahatlıkla karşılık verebilen Turkish Cargo, “Ülkemizin Emeğini #GururlaTaşıyoruz” projesi kapsamında yayınladığı tanıtım filmleri ile ülkemiz ihracatçılarıyla olan işbirliğini anlatıyor. Milli marka, geçtiğimiz yıl başlattığı tanıtım filmi projesi ile ülke ihracatçısına sağladığı benzersiz pazar erişimi imkânlarının azami ölçüde değerlendirilmesi, hava kargonun efektif, yerinde ve makul fiyatlamalarla kullanılacağının daha yakından anlatılmasını amaçlıyor.

Gül Konkreti, fermantasyona uğramamış, rengi ve kendine has yapısını bozmamış son derece taze pembe güllerin işlenmesinden elde edilen krem kıvamında, koyu vişneçürüğü rengi görünümünde katı gül yağıdır.

Turkish Cargo Hakkında

Dünyanın 127 ülkesinde, 96’sı direkt kargo destinasyonu olan 320’den fazla noktaya hava kargo operasyonu düzenleyen Turkish Cargo, kıtaları birbirine bağlayan stratejik öneme sahip İstanbul merkezinde, 25’i direkt kargo olan 372 uçaktan oluşan filosuyla hizmet veriyor. Dünyanın en hızlı büyüyen ve gelişen hava kargo markası olan Turkish Cargo, 2023 yılında en iyi 3 hava kargo markasından biri olmayı hedefliyor. Daha fazlası için; www.turkishcargo.com.tr

Gülbirlik tanıtım filmi Youtube linki;

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