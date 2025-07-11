Duster’dan sonra Boreal de geliyor

Boreal’in 2026’dan itibaren Türkiye'de banttan ineceğini söyleyen Renault Group Türkiye CEO’su Lionel Jaillet “Boreal sadece Türkiye'de üretilip iç pazara sunulmakla kalmayacak. Doğu Avrupa'dan Orta Doğu ve Akdeniz havzasına kadar 54 farklı ülkeye ihraç edilecek. Geriye kalan iki modelimiz için hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Türkiye, Renault’nun küresel stratejisindeki beş büyük merkezinden biri olarak konumlanıyor” açıklamasında bulundu. Renault Boreal, Türkiye’de 1.3 TCe turbo motor ve 6 ileri çift kavramalı (EDC) otomatik şanzımanla geliyor. Türkiye pazarı versiyonu 138 beygir güç üretebiliyor ve 240 Nm torka kadar çıkabiliyor. Ayrıca 2027’den itibaren yeni geliştirilen tam hibrit versiyon da eklenecek.