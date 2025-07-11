Duster’dan sonra Boreal de geliyor

Türkiye’nin en büyük otomobil üreticilerinden OYAK Renault’nun geçtiğimiz yıllarda açıkladığı 400 milyon avroluk yatırımın modelleri belli olmaya devam ediyor. Duster üretimiyle başlayan yatırımın ikinci modeli ise yeni C SUV Boreal oldu. 2026’da üretilmeye başlanması planlanan model 54 ülkeye Türkiye’den ihraç edilecek.
Renault’nun stratejik üretim üssü haline gelen Bursa’ya yeni bir model daha geliyor. Aralık 2023’te OYAK ve Renault tarafından açıklanan 400 milyon avroluk yatırım kararının ikinci hamlesi Paris’te düzenlenen özel bir toplantıda duyuruldu. Renault Duster’ın ardından, yeni SUV modeli Renault Boreal de Bursa’daki Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilecek.
54 ÜLKEYE BURSA’DAN İHRACATI YAPILACAK
Boreal’in üretimiyle birlikte, Renault’nun küresel üretim ağı içerisinde Türkiye’nin rolü daha da güçlenmiş olacak. Renault, Boreal ile Türkiye’deki üretim gücünü uluslararası başarıya dönüştürmeyi hedefliyor. Renault Boreal’in endüstriyel stratejisi iki kıtaya yayılan bir sistem üzerine kuruluyor. Model, Latin Amerika pazarı için Brezilya’nın Curitiba kentinde, Avrupa dışındaki 50'den fazla ülke için ise Türkiye’de Bursa’da üretilecek. Türkiye’deki üretim tesisi, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Akdeniz ülkelerini kapsayan 50’den fazla pazara yakınlığı sayesinde hem lojistik verimlilik hem de üretim maliyetlerinde avantaj sağlayacak.
400 MİLYON AVRO YATIRIM AÇIKLAMIŞTI
Türkiye’nin küresel pazardaki rolünü güçlendirmenin OYAK’ın en önemli hedefleri arasında olduğunu söyleyen Genel Müdür Süleyman Savaş Erdem, “Renault Uluslararası Oyun Planı 2027 kapsamında, 2023 sonunda açıkladığımız 400 milyon avroluk yatırım, ülkemizde üretilecek dört yeni modelle Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nın dünyadaki önemli otomobil üretim merkezlerinden biri olması vizyonumuzla attığımız ilk adımdı. Bu yatırımın ilk aşaması olan Renault Duster, yüzde 40’ı aşan yerlilik oranıyla ülkemizin önemli modelleri arasında yer alıyor. Renault Boreal, hem otomobil sektörüne hem de Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayacak” değerlendirmesini yaptı.
TÜRKİYE RENAULT’NUN STRATEJİK MERKEZİ
Boreal ile Renault'nun Uluslararası Oyun Planı bağlamında yeni bir adım attıklarını söyleyen Renault CEO’su Fabrice Cambolive ise, “Bu model, beş stratejik merkezimizin katkısıyla uluslararası pazarlara hitap edecek yüksek değerli araçlar sunma arzumuzu gösteriyor. Boreal, SUV modellerimizle başlattığımız başarı ivmesini devam ettirirken, aynı zamanda taahhütlerimizi yerine getirme ve vizyonumuzu gerçeğe dönüştürme kapasitemizi de yansıtıyor” şeklinde konuştu.
2 MODEL DAHA YOLDA
- Boreal’in 2026’dan itibaren Türkiye'de banttan ineceğini söyleyen Renault Group Türkiye CEO’su Lionel Jaillet “Boreal sadece Türkiye'de üretilip iç pazara sunulmakla kalmayacak. Doğu Avrupa'dan Orta Doğu ve Akdeniz havzasına kadar 54 farklı ülkeye ihraç edilecek. Geriye kalan iki modelimiz için hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Türkiye, Renault’nun küresel stratejisindeki beş büyük merkezinden biri olarak konumlanıyor” açıklamasında bulundu. Renault Boreal, Türkiye’de 1.3 TCe turbo motor ve 6 ileri çift kavramalı (EDC) otomatik şanzımanla geliyor. Türkiye pazarı versiyonu 138 beygir güç üretebiliyor ve 240 Nm torka kadar çıkabiliyor. Ayrıca 2027’den itibaren yeni geliştirilen tam hibrit versiyon da eklenecek.