En yakıt Ankara-Niğde otoyolunun ilk elektrikli şarj istasyonunu kurdu

Türkiye'nin ilk elektrikli şarj işletmecisi lisansının sahibi olan ENYAKIT, 'her 200 kilometrede bir şarj istasyonu' hedefi doğrultusunda araç sahiplerinin kesintisiz ulaşımı için yatırımlarını hızlandırdı. EN YAKIT, akaryakıt sektöründeki 35 yıllık tecrübesini elektrikli şarj istasyonlarıyla bu kez Ankara-Niğde Otoyolu'na taşıdı.





Türkiye’yi kuzeyden güneye kesintisiz erişimle bağlayan 330 kilometrelik otoyolda 10 adet dinlenme tesisi olmasına rağmen araç sahipleri şarj sıkıntısı çekiyordu. Araç sahiplerinin sesine kulak veren EN YAKIT, otoyolun Ankara-Adana istikametindeki 47. Kilometresi Emirler mevkiinde karşılıklı bulunan iki dinlenme tesisine şarj istasyonu kurarak araç sahiplerinin kesintisiz ve özgürce seyahat etmesinin yolunu açtı.

Araç sahiplerini dinledik

EN YAKIT daha önce de benzer sorunu yaşayan Adana-İstanbul yolunu kullanan araç sahiplerinin imdadına yetişmiş ve otoyol üzerindeki Grand Millennium Konya Hotel'de elektrikli şarj istasyonu kurmuştu.





EN YAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses araç sahiplerinin sesine her zaman kulak verdiklerini belirterek "330 km uzunluğa sahip Ankara Niğde Otoyolu üzerinde 10 adet dinlenme tesisi bulunmasına rağmen elektrikli araç sahipleri, şarj sıkıntısı nedeniyle bu otoyolu kullanamıyorlar ve farklı güzergahlar üzerinden yola devam etmek zorunda kalıyorlardı. Bu yüzden de bölgede yoğun bir trafik yaşanıyordu. Yaklaşık 2 senelik bir çalışma sonrasında gerekli altyapı yatırımları ve teknik prosedürleri tamamladık. Kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz cihazlara da enerji vermeye başladık. Ayrıca otoyolun 94 ve 230. kilometrelerindeki karşılıklı tesislerdeki cihazlarımızı da aynı anda hizmete açtık. Böylece şarj hizmet noktamızı tüketicinin erişemediği noktalardan birine daha taşımış olduk. Ankara-Niğde otoyolunda 3 istasyon birden açan EN YAKIT’ın bu kararında tüketicilerin yoğun talepleri etkili oldu" dedi.





Yüzde 80 kapsama alanı

EN YAKIT olarak Ankara-Niğde istikametinde 47. km’de karşılıklı dört araca hizmet verebilecek şekilde 180 KWh cihazlarla elektrikli araç sahipleri için sevindirici bir habere imza attıklarını anlatan Şenses "EN YAKIT olarak Türkiye’nin dört bir yanını, tamamı Yüksek Hızlı (DC) şarj istasyonlarımızla kapsamaya devam ediyoruz. Edirne'den Cizre'ye, Samsun'dan Antalya'ya elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz hizmet veriyoruz. Ülkenin yüzde 80’inin kapsayan 160’ı aşkın şarj istasyonumuza bugün çok önemli bir konumda, bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.







