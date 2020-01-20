Ekonomi Enerji Bakanı Dönmez açıkladı Türkiye, Nijerde maden arayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Enerji Bakanı Dönmez açıkladı: Türkiye, Nijer'de maden arayacak

Enerji Bakanı Dönmez açıkladı: Türkiye, Nijer'de maden arayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Türkiye, Nijer'in güneybatısındaki Koulbaga-1, Koulbaga-2 ve Dares Salam-2 adlı üç maden sahasında arama yapacak. Bu sahalarda jeokimya, jeofizik ve sondaj çalışmalarımızla oradaki görünür rezerv tespitini belirlemiş olacağız" açıklamasında bulundu. Nijer Maden Bakanı Moussa ise "MTA Uluslararası Madencilik AŞ'nin sahip olduğu teknik imkanlarla söz konusu sahalarda aramaları çok hızlı gerçekleştireceğine inanıyorum" diye konuştu.

Haber Merkezi AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklama yaptı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklama yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin medencilik alnındaki deneyimini Nijer ile paylaşmak istediğini, bu nedenle Nijer’in güneybatısındaki üç maden sahasında arama yapacağını belirtti.

Dönmez, "Türkiye ve Nijer Arasında Maden Alanında İş Birliği Anlaşması" töreninde, bölgedeki çalışmaları MTA Uluslararası Madencilik AŞ'nin yürüteceğini söyledi.

Afrika'da toplam 17 ülkeyle enerji ve madencilik alanında anlaşma imzalandıklarını anımsatan Dönmez, "MTA Uluslararası Madencilik AŞ ile Sudan'da faaliyet gösteriyoruz. Kamu ve özel sektörün birlikte yürüyebileceği, herkesin elini taşın altına koyacağı somut projeler geliştirerek, samimiyet, karşılıklı öğrenme ve kazan-kazan anlayışıyla sürdürülebilir bir model kurmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Nijer ile kalkınma deneyimini paylaşmak istediğini dile getiren Dönmez, şöyle devam etti:

  • "Türkiye, Nijer’in güneybatısındaki Koulbaga-1, Koulbaga-2 ve Dares Salam-2 adlı üç maden sahasında arama yapacak. Bu sahalarda jeokimya, jeofizik ve sondaj çalışmalarımızla oradaki görünür rezerv tespitini belirlemiş olacağız. Sonrasında Nijer hükümetiyle dostluğumuzu daha da güçlendireceğimizi düşünüyorum. Her iki ülke açısından istihdam ve iş gücünü artıracak olan cevherin üretim aşamasına geçmeyi planlıyoruz."

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"Çalışmaları daha geniş bölgelere yayacağız"

Nijer Maden Bakanı Hassane Baraze Moussa da söz konusu iş birliğinin iki ülke arasındaki geçmişe dayalı ilişkilerin somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.

MTA Uluslararası Madencilik AŞ'nin sahip olduğu teknik imkanlarla söz konusu sahalarda aramaları çok hızlı gerçekleştireceğine inandığını vurgulayan Moussa, "Bununla yetinmeyeceğimizi ve bu arama çalışmalarını daha geniş bölgelere yayacağımızı düşünüyorum. Nijer toprakları üzerinde çalışmalar başladıktan sonra her şeyin yolunda gitmesi için tüm tedbirler alınmış olacak." ifadesini kullandı.

Doğu Akdeniz'de çalışmalar

İmza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin cuma günü Lefkoşa-1 sahasına gittiğini söyledi.

Dönmez, sahanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC') alınan ruhsat alanlarından biri olduğunu ve bu yıl bölgede 5 offshore sondajı yapmayı planladıklarını anımsattı.

Lefkoşa-1 sahasının Ada'nın güneydoğusunda bulunduğunu belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Ada'nın doğusunda daha önce sondajımız olmuştu. Şimdi biraz daha güneydeki sahalarda yapacağız. Geçen yıl KKTC hükümeti, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) 'Ada'nın doğal kaynaklarını birlikte arayalım, işletelim, adil şekilde paylaşalım.' teklifinde bulundu. Biz de katkı sağlamayı teklif etmiştik. Maalesef GKRY bu teklifi havada bıraktı. Bu saha bizim KKTC'den aldığımız saha. Varsa bulacağız, bulunca da anlaşma gereği alması gereken paylar neyse KKTC onu almış olacak. Ada'da tek taraflı adımların barışa destek vermediğini defaatle söylemiştik. Çok geç değil, umut ediyorum Rum yönetimi KKTC'nin bu teklifini tekrar gözden geçirir."

Yavuz sondaj gemisi yola çıkıyor
FOTOĞRAF 12
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Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine başlayacak olan Yavuz sondaj gemisi Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki limandan bugün yola çıkıyor.
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Yavuz'un çalışma lokasyonunun jeoloji ve jeofizik çalışmalarının sonucunda netleşeceğini söyleyen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı CEO'su Melihhan Bilgin, Bizim Karpaz'da bir lokasyonumuz var, ancak bundan sonraki çalışmaların neresi olacağıyla ilgili kesin bilgi jeoloji ve jeofizik çalışmaları sonucunda ortaya çıkacaktır. Sondaj çalışmaları Temmuz ayının başında başlayacak dedi.
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'FATİH SONDAJ GEMİSİNİN İKİZİ DURUMUNDA' Doğu Akdeniz'da sondaj petrol ve doğal gaz çalışmalarını yürüten Fatih gemisinin bir ikizi olduğunu ifade eden Melihhan Bilgin, bu özelliğin operasyonel anlamda kolaylık sağladığını söyledi. Yaklaşık bin metre su derinliği ve 3 bin metre sondajla beraber çalışmaların yapılacağını söyleyen Bilgin, şunları kaydetti:
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Yavuz sondaj gemisi, Fatih sondaj gemisinin ikizi durumunda. Teknoloik kabiliyet, imkan ve donanım olarak da ikizi, tasarım olarak da ikizi. Bu ikiz gemi konseptinin özellikle operasyon ve işletme açısından birçok kolaylık sağlayacağı düşünüldü ve biz bu kolaylığın da operasyon esnasında farkına varmış durumundayız. Birbirini destekleyen iki gemimiz var şu anda.
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'HİZMETİMİZİ TAM VE EKSİKSİZ YERİNE GETİREBİLMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ' Bir gazetecinin Karşı taraf tehditkar konuşma yapıyor, ekibinizde bir korku var mı? sorusu üzerine çıktıkları bu yolda kararlılıkla devam edeceklerini söyleyen Bilgin, Biz konunun o boyutuyla ilgili değiliz, devletimizin verdiği bir görev var ve biz bu görevde herhangi bir şekilde geri adım atmadan, yılmadan, bütün seçenekleri değerlendirerek, hizmetimizi tam ve eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmek için her türlü önlemi alıyoruz. Karşı tarafın ne yaptığıyla çok da ilgilenmiyoruz dedi.
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'MİLLİLEŞTİRME POLİTİKASI İÇERİSİNDEYİZ' Gemi personeli ve ekipmanlar konusunda yerlileştirme projeleri olduğunu söyleyen Melihhan Bilgin, Personelimizin Yüzde 53'ü Türk. Ayrıca sayı giderek artıyor, süratli bir millileştirme politikası içerisindeyiz. Çok şükür geminin teçhizinden donanımına kadar ve operasyonun planlanmasına kadar bütün arkadaşlarımız kurumumuz tarafından görevlendirilmiş arkadaşlardır. Milli olarak kurumumuz bünyesinde çalışan arkadaşlardır. Dolayısıyla aslında kamuoyu rahat olsun, milletimiz rahat olsun hiçbir şekilde hiçbir süreçten etkilenmeden yerine getirilecektir. Gemimizde maksimum 200 personel bulundurabiliyoruz şu anda yaklaşık 150 personel görev yapıyor, tam operasyona başladığımızda bu sayı 180'e kadar çıkacaktır dedi.
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YAVUZ SONDAJ GEMİSİNİN ÖZELLİKLERİ Türkiye'nin Fatih'ten sonraki ikinci derin deniz sondaj gemisi. Dünyada bu gemiden 16 tane var, ikisi Türkiye'nin. 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme kabiliyeti var. Boyu 229,6 metre, 36 metre genişlikte,130 metre sondaj kulesi uzunluğuna sahip. Yavuz yaşam alanlarıyla da çalışanlara konfor sunmakta.
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Geminin içerisinde sinema salonu, spor salonu ve dinlenme odaları ve 4 yataklı mini bir hastane ile tam zamanlı bir doktor mevcut. Gemi daha önce Tanzanya, Kenya, Malezya, Filipinler başta olmak üzere farklı ülkelerde görev aldı.
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Gemide 'Dynamic Positioning' sistemi mevcut. 6 metreye kadar olan dalgalarda sondaj sorunsuz devam edebiliyor. Teknik özellikler olarak Fatih sondaj gemisi ile aynı özelliklere sahip.
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Yavuz sondaj gemisi yola çıkıyor
Doğu Akdeniz'de Fatih sondaj gemisi petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine devam ederken Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir limanda bir süredir demirleyen Yavuz sondaj gemisi bugün petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına başlamak için yola çıkıyor.


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