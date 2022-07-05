Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Şimdi sıra derin denizlerde

Türkiye'nin tarihindeki en büyük doğal gaz keşfinin yapıldığı Sakarya Gaz Sahası'nda çalışmalar devam ediyor. Hem deniz hem de kara kısmında yaklaşık 5 bin çalışan doğal gazı vatandaşla buluşturmak için mesai harcıyor.

Karadan yaklaşık 170 kilometre açıkta bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndan Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne gazın getirilmesini sağlayacak boruların büyük kısmının serim işlemi "Castorone" isimli gemi tarafından gerçekleştirilecek. Sığ kısımlarda "Castoro 10" isimli geminin yaptığı işlemin ardından "Castorone" derin denize boruları serecek.

325 metre uzunluğunda, 39 metre genişliğinde ve 56 bin 529 groston ağırlığındaki geminin 6 Temmuz'da Filyos Limanı'na varması bekleniyor.

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"ŞİMDİ SIRA DERİN DENİZLERDE"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Dönmez, paylaşımına “Şimdi sıra derin denizlerde” notunu düştü.

OYNAT 00:54 Bakan Dönmez doğal gaz borularını denize yerleştirecek gemiyi paylaştı: Şimdi sıra derin denizlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğal gazı taşıyacak boruları derin deniz tabanına yerleştirecek 'Castorone' adlı gemi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Dönmez, paylaşımına 'Şimdi sıra derin denizlerde…' notunu düştü. BiP'te paylaş

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Şimdi sıra derin denizlerde…🌊 pic.twitter.com/qRJNcmIJ6m — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) July 5, 2022

EKONOMİ Karadeniz gazında yeni aşama: Derin deniz boruları seriliyor