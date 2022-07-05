Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Şimdi sıra derin denizlerde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Şimdi sıra derin denizlerde

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğal gazı taşıyacak boruları derin deniz tabanına yerleştirecek "Castorone" adlı gemi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Dönmez, paylaşımına "Şimdi sıra derin denizlerde…" notunu düştü.

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Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Şimdi sıra derin denizlerde
Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğal gazı taşıyacak boruları derin deniz tabanına yerleştirecek "Castorone" adlı gemi İstanbul Boğaz'ından geçti.

Türkiye'nin tarihindeki en büyük doğal gaz keşfinin yapıldığı Sakarya Gaz Sahası'nda çalışmalar devam ediyor. Hem deniz hem de kara kısmında yaklaşık 5 bin çalışan doğal gazı vatandaşla buluşturmak için mesai harcıyor.

Karadan yaklaşık 170 kilometre açıkta bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndan Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne gazın getirilmesini sağlayacak boruların büyük kısmının serim işlemi "Castorone" isimli gemi tarafından gerçekleştirilecek. Sığ kısımlarda "Castoro 10" isimli geminin yaptığı işlemin ardından "Castorone" derin denize boruları serecek.

325 metre uzunluğunda, 39 metre genişliğinde ve 56 bin 529 groston ağırlığındaki geminin 6 Temmuz'da Filyos Limanı'na varması bekleniyor.

"ŞİMDİ SIRA DERİN DENİZLERDE"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Dönmez, paylaşımına “Şimdi sıra derin denizlerde” notunu düştü.

Bakan Dönmez doğal gaz borularını denize yerleştirecek gemiyi paylaştı: Şimdi sıra derin denizlerde
OYNAT 00:54
Bakan Dönmez doğal gaz borularını denize yerleştirecek gemiyi paylaştı: Şimdi sıra derin denizlerde
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğal gazı taşıyacak boruları derin deniz tabanına yerleştirecek 'Castorone' adlı gemi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Dönmez, paylaşımına 'Şimdi sıra derin denizlerde…' notunu düştü.

Karadeniz gazında yeni aşama: Derin deniz boruları seriliyor
EKONOMİ
Karadeniz gazında yeni aşama: Derin deniz boruları seriliyor

Doğalgaz borularını derin denize indirecek gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
FOTOĞRAF 6
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Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğalgaz keşfinin kullanılır hale gelmesi için karaya çıkartılması amacıyla sığ ve derin denize soru döşenmesi çalışmaları hız kazandı.
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DENİZ DİBİNDE 170 KİLOMETREYE BORU DÖŞEYECEK<br><br>Karadan yaklaşık 170 kilometre açıkta bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndan Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne gazın uluşmasını sağlayacak boruların büyük kısmının serim işlemi \"Castorone\" isimli gemi tarafından gerçekleştirilecek.
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CASTORONE ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA<br><br>Derin denizde boru serpme işlemini yapacak olan ’Castorone’ isimli gemi saat 6.00 sularında Ege Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na giriş yaptı.
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‘Castorone’ isimli geminin 6 Temmuz tarihinde Filyos limanında olması bekleniyor.<br><br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, 13 Haziran’da, Filyos’ta gerçekleşen törenle Karadeniz’e ilk borular indirilmişti.
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5 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR<br><br>Hem deniz hem de kara kısmında yaklaşık 5 bin çalışan doğalgazı vatandaşla buluşturmak için mesai harcıyor.
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GELECEK YIL KULLANIMA GİRECEK<br><br>Keşfedilen doğalgazın gelecek yılın ilk çeyreğinde kullanıma sunulması hedeflenirken, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ekipleri de bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.
Doğalgaz borularını derin denize indirecek gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğal gazı taşıyacak boruları derin deniz tabanına yerleştirecek 'Castorone' adlı gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

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