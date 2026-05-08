Enerjide krize karşı yerli kalkan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dünyada enerji alanında tarihi bir dönüşüm yaşandığını belirterek, "Dünya büyük bir enerji arz krizi ile karşı karşıya. Aynı zamanda küresel enerji piyasaları hızlı bir dönüşümün içinden geçiyor. İçinde bulunduğumuz yapay zekâ çağı enerjinin, özellikle elektriğin önemini çok daha fazla ön plana çıkarıyor" dedi. Kalyon Enerji’nin 55 milyon dolar yatırımla hayata geçirdiği G12R TOPCONPLUS Üretim Tesisi açılışında konuşan Bayraktar, enerji politikalarının günümüz koşullarına göre yeniden şekillendirildiğini ifade etti. Bayraktar, "Hürmüz örneğinde olduğu gibi ortaya çıkabilecek krizlere karşı daha dirençli bir yapı amaçlıyoruz. Enerji güvenliği artık elektrikleşme odaklı yeniden şekilleniyor. Artan talep karşısında arz güvenliğini sağlamak için gereken yatırımları en hızlı şekilde devreye almamız gerekiyor. Önümüzdeki 30 yılda elektrik talebimiz yeniden 3 kat artacak" diye konuştu.





UZUN ÖMÜRLÜ VE VERİMLİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ise “G12R TOPCONPLUS, fotovoltaik hücrelerdeki kayıpları en aza indirerek çok daha yüksek enerji çıktısı almamızı sağlayan bir teknolojiyi bünyesinde barındırıyor. Bu yeni nesil teknoloji, sadece sunduğu yüksek verimlilikle değil; zorlu çevresel koşullara karşı sergilediği üstün dayanıklılık ve uzun ömürlü performansıyla da öne çıkıyor” dedi. 1,1 GW güneş hücresi üretim kapasitesiyle 500 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayabilecek güce sahip. Saniyede 8 yarım hücre üretimiyle günlük yaklaşık 620 bin adet kapasiteye ulaşılıyor.





55 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, "Biz yeni tesisimizle birlikte Türkiye'de ilk kez G12R boyutunda TOPCONPlus teknolojisiyle güneş hücreleri üreterek yüksek verimlilik ve ileri teknoloji ile aynı alandan daha fazla enerji üretimi sağlayacağız. Böylece enerji üretiminde maliyet avantajı ve performans artışı elde edeceğiz. Yaklaşık 55 milyon dolarlık bu yeni yatırımla birlikte; Kalyon PV’nin toplam yerli güneş hücresi üretim kapasitesi 2,1 GW seviyesine ulaşmaktadır" dedi.



