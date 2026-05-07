Eksim Enerji'nin kurulu gücü 1.2 GW'ya ulaştı

Enerjisinin tamamını yenilenebilir kaynaklardan üreten Eksim Enerji, 2025 yılında gerçekleştirdiği büyüme hamlesiyle kurulu gücünü yaklaşık 1,2 GW seviyesine taşıyarak Türkiye’nin rüzgar enerjisi sektöründeki öncü oyunculardan biri olma konumunu güçlendirdi. Yıl boyunca ürettiği 2,35 milyar kWh temiz enerjiyle yaklaşık 1 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayan şirket, 1,4 milyon ton karbon salımını da engelledi. Dijitalleşme yoluyla verim artışı ve maliyet optimizasyonu hedefinin yanı sıra depolama ile bütünleşik yenilenebilir enerji odaklı projeksiyona sahip Eksim Enerji, Türkiye’nin enerji arz güvenliğinde kritik rol üstlenmeye devam ediyor.
Türkiye’nin rüzgar enerjisi sektöründe ilk üç oyuncu arasında yer alan Eksim Enerji, 2025 yılında başarıyla tamamladığı kapasite artış hamlesinin ardından toplam kurulu gücünü yaklaşık 1.2 GW seviyesine taşıdı. Geçtiğimiz sene yıllar boyunca yaptığı yatırımların karşılığını alan Eksim Enerji, biri Türkiye’nin 2. büyük lisanslı GES sahası olmak üzere, 10 ayrı sahada bir senede ulaşılması zor bir başarıya imza atarak 42 yeni türbini devreye aldı.
Ayrıca Geyve, Silivri, Viranşehir, Yozgat ve Karaman sahalarının yanı sıra yurt dışında Skole RES projesinin yapımını tamamladı. Bu yatırımlarla birlikte 488,5 MW’lık kapasite artışı sağlayan şirket, ulaştığı kurulu güç seviyesiyle büyümesini kararlılıkla sürdürdü.
“Yenilenebilir enerjiye geçiş tercihin ötesinde bir zorunluluk”
Amasya Merzifon’da yer alan Kayadüzü Rüzgar Enerjisi Santrali’nde düzenlenen Uçurtma Festivali’nde değerlendirmelerde bulunan Eksim Enerji CEO’su Arkın Akbay, küresel enerji gündemine ilişkin şunları söyledi:
“Temiz enerji, gelecek nesillere bırakılacak en değerli miras”
Akbay, temiz enerjinin yalnızca bir yatırım alanı değil, aynı zamanda gelecek nesillere bırakılacak en değerli miras olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:
Dijital dönüşüm ve depolama odaklı gelecek vizyonu
Depolama entegreli santral projelerine de değinen Akbay, Kırklareli’nden Antalya’ya uzanan 10 farklı sahada toplam 633 MW gücündeki yatırımlar için ön lisans süreçlerinin hızla ilerlediğini ifade etti.
“Doğu ile Batı arasında enerji köprüsü kurmayı hedefliyoruz”
Eksim Enerji’nin uluslararası yatırımlarına da değinen Eksim Enerji CEO’su Arkın Akbay, şirketin bölgesel bir enerji oyuncusu olma vizyonunu şu sözlerle anlattı:
Uçurtma Festivali’nin yeni durağı Amasya Merzifon
Arkın Akbay son olarak Uçurtma Festivali’ne ilişkin olarak şu bilgileri paylaştı: