Enflasyon rakamları açıklandı

Burada tabi bir önceki dönem enflasyon yüzde 42 iken yüzde 30 artış yapıldı. Asgari ücretlinin yüzde 12lik almadığı enflasyon tutarı var.

Ancak özel bir süreçten geçtiğimiz için burada en az enflasyon kadar artış yapılacağını öngörüyoruz.

ASGARİ ÜCRETLİNİN ALMADIĞI YÜZDE 12LİK FARK VARBu memurlar için geçerli bir hesaplama asgari ücretle alakalı da artış yapılması enflasyona baz alınarak yapılmıyor buna komisyon karar veriyor.

EKSTRA ZAM OLABİLİRAncak bu döneme özel seyyanen zam yapılma yani ekstra enflasyondan daha fazla bir zam yapılma durumu gerçekleşebilir.

Yüzde 65 ile 75 arasında enflasyon oluşursa eğer memur ve emeklilerimiz yüzde 25 ile yüzde 30luk farkı maaşlarında göreceklerdir.

ENFLASYON FARKI KADAR ARTIŞBu kapsamda sene sonu enflasyonunun en az yüzde 65, en fazla ise yüzde 75 bandında olacağını öngörüyorum. Bununla beraber de 6 aylık enflasyon neticesinden memurlar ve emeklilere enflasyon farkı kadar bir maaş artışı görecektir.

Bu kapsamda yüzde 3lük bir aylık enflasyon beklentisinden bahsedebiliriz. Son 3 ayda mevsimsel etkilerin ve sebze fiyatlarındaki yükseliş beklentisi ile enflasyon yüksek çıkabilir ki enerji maliyetlerindeki yükseliş de bunun bir göstergesi aslında.

ENFLASYON FARKISon 6 ayda yüzde 23lük bir enflasyon farkı gözüküyor aslında. Bir önceki enflasyon 3 aylık toplam kümülatif yüzde 10 civarındaydı. Son 3 aya ilişkin açıklanacak enflasyonun da yüzde 13 ile yüzde 15 arasında gelmesi beklenmektedir.

Haziran sonu itibarıyla enflasyon oranı yüzde 42.35 olarak gerçekleşti. Merkez Bankasının beklenti anketine göre de yüzde 65lik bir sene sonu enflasyonu ortaya çıkacağına yönelik öngörü açıklandı.

Peki, tüm bu veriler ışığında asgari ücretli ve emeklinin maaşı kaç lira olacak? İşte detaylar...

Yeni açıklanacak olan ekim ayı enflasyonu için ise piyasanın genel beklentisi yine bir artış olacağı yönünde. Yıllık bazda o artışa yönelik beklenti yüzde 83,8 ile yüzde 87,4 arasında değişiyor. Aylık beklenti ise yüzde 2,6 ile 4,6 aralığında değişiyor.

Asgari ücretli başta olmak üzere, memur ve emekilerin beklediği enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 Kasımda yani yarın açıklanacak.

Gözler yarın açıklanacak enflasyon rakamlarında: Asgari ücret ve emekliye ne kadar zam yapılacak?

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yıl sonuna ilişkin enflasyon tahmininin yüzde 60.4'ten yüzde 65.2'ye çıkarıldığını söyledi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son eylül ayı enflasyon rakamları açıklanmış, Tüketici Fiyat Endeksi eylülde yüzde 3,08 artarken, yıllık bazda yüzde 83,45 olmuştu. Gözler bir kez daha enflasyon rakamlarına çevrildi. Asgari ücretli başta olmak üzere, memur ve emekl ilerin beklediği ekim ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 Kasım'da yani yarın açıklanacak. Peki, tüm bu veriler ışığında asgari ücretli ve emeklinin maaşı kaç lira olacak?