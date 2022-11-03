Ekonomi Enflasyon rakamları açıklandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, ekim ayında enflasyon aylık yüzde 3,54, yıllık ise 85,51 olarak gerçekleşti.

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Haber Merkezi AA
Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK Ekim 2022 enflasyon rakamları ne olacak?
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Ekim ayında enflasyon TÜFE'de yüzde 3,54 arttı. Yıllık bazda enflasyon yüzde 85,51'e yükseldi.

Yurtiçi ÜFE ekimde yüzde 7,83 artarken, yıllık bazda yüzde 157,69 artış kaydetti.

EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU?

Anketlerde ekonomistler ekim ayında TÜFE'nin yüzde 3,54 artmasını bekliyordu. Ekonomistler yıllık enflasyonun yüzde 85,51'e yükseleceğini öngörmüştü.

Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 73,88'den yüzde 73,12'ye gerilemişti.

Gözler yarın açıklanacak enflasyon rakamlarında: Asgari ücret ve emekliye ne kadar zam yapılacak?
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Asgari ücretli başta olmak üzere, memur ve emekilerin beklediği enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 Kasımda yani yarın açıklanacak.
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Asgari ücretli ve emeklinin maaşında beklentiler neler?
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Eylül ayında yıllık enflasyon TÜFEde yüzde 83,45e yükselmişti. Aylık bazda artış ise yüzde 3,08 oldu.
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Yeni açıklanacak olan ekim ayı enflasyonu için ise piyasanın genel beklentisi yine bir artış olacağı yönünde. Yıllık bazda o artışa yönelik beklenti yüzde 83,8 ile yüzde 87,4 arasında değişiyor. Aylık beklenti ise yüzde 2,6 ile 4,6 aralığında değişiyor.
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Merkez Bankası da son olarak yıl sonu enflasyon tahminini, yüzde 60,4ten yüzde 65,2ye yükseltmişti.
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Peki, tüm bu veriler ışığında asgari ücretli ve emeklinin maaşı kaç lira olacak? İşte detaylar...
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Konuyla ilgili milliyet.com.trye açıklamalarda bulunan Vergi Uzmanı Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:
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Haziran sonu itibarıyla enflasyon oranı yüzde 42.35 olarak gerçekleşti. Merkez Bankasının beklenti anketine göre de yüzde 65lik bir sene sonu enflasyonu ortaya çıkacağına yönelik öngörü açıklandı.
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ENFLASYON FARKISon 6 ayda yüzde 23lük bir enflasyon farkı gözüküyor aslında. Bir önceki enflasyon 3 aylık toplam kümülatif yüzde 10 civarındaydı. Son 3 aya ilişkin açıklanacak enflasyonun da yüzde 13 ile yüzde 15 arasında gelmesi beklenmektedir.
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Bu kapsamda yüzde 3lük bir aylık enflasyon beklentisinden bahsedebiliriz. Son 3 ayda mevsimsel etkilerin ve sebze fiyatlarındaki yükseliş beklentisi ile enflasyon yüksek çıkabilir ki enerji maliyetlerindeki yükseliş de bunun bir göstergesi aslında.
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ENFLASYON FARKI KADAR ARTIŞBu kapsamda sene sonu enflasyonunun en az yüzde 65, en fazla ise yüzde 75 bandında olacağını öngörüyorum. Bununla beraber de 6 aylık enflasyon neticesinden memurlar ve emeklilere enflasyon farkı kadar bir maaş artışı görecektir.
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MEMUR VE EMEKLİYE BEKLENEN ZAM ORANIHaziran sonu itibarıyla yüzde 42lik enflasyon açıklandı.
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Sene sonu enflasyonun en az yüzde 65 olacağını düşünüyorum.
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Yüzde 65 ile 75 arasında enflasyon oluşursa eğer memur ve emeklilerimiz yüzde 25 ile yüzde 30luk farkı maaşlarında göreceklerdir.
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EKSTRA ZAM OLABİLİRAncak bu döneme özel seyyanen zam yapılma yani ekstra enflasyondan daha fazla bir zam yapılma durumu gerçekleşebilir.
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ASGARİ ÜCRETLİNİN ALMADIĞI YÜZDE 12LİK FARK VARBu memurlar için geçerli bir hesaplama asgari ücretle alakalı da artış yapılması enflasyona baz alınarak yapılmıyor buna komisyon karar veriyor.
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Ancak özel bir süreçten geçtiğimiz için burada en az enflasyon kadar artış yapılacağını öngörüyoruz.
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Burada tabi bir önceki dönem enflasyon yüzde 42 iken yüzde 30 artış yapıldı. Asgari ücretlinin yüzde 12lik almadığı enflasyon tutarı var.
Gözler yarın açıklanacak enflasyon rakamlarında: Asgari ücret ve emekliye ne kadar zam yapılacak?
Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yıl sonuna ilişkin enflasyon tahmininin yüzde 60.4'ten yüzde 65.2'ye çıkarıldığını söyledi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son eylül ayı enflasyon rakamları açıklanmış, Tüketici Fiyat Endeksi eylülde yüzde 3,08 artarken, yıllık bazda yüzde 83,45 olmuştu. Gözler bir kez daha enflasyon rakamlarına çevrildi. Asgari ücretli başta olmak üzere, memur ve emekl ilerin beklediği ekim ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 Kasım'da yani yarın açıklanacak. Peki, tüm bu veriler ışığında asgari ücretli ve emeklinin maaşı kaç lira olacak?


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