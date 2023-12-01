Erciyes Anadolu Holding’in yeni markası Storish e-ticaret kulvarında yerini aldı

Sekiz farklı sektörde hizmet veren, her biri hizmet verdiği sektörün önemli oyuncusu olan 30 şirketi bünyesinde bulunduran Erciyes Anadolu Holding’in yeni markası Storish, mobilya, dekorasyon ve aksesuar başta olmak üzere evinizdeki birçok ihtiyacı karşılamak için hazırlıklarını tamamlayarak storish.com’da hayata geçti.









Türkiye’de 40 bine yakın küçük ve orta ölçekli mobilya üreticisi bulunmakta. Türkiye’nin değerli kaynağı bu üreticilerin ürünlerini, sahip olduğu büyük tedarik gücü ile e-ticaret deneyim mağazacılığı üzerinden tüketicileri ile buluşturacak Storish, rekabetçi fiyatları ile birlikte sunduğu hızlı ve randevulu teslimat, ücretsiz kurulum gibi hizmetleri ile sektörde rakiplerinden ayrışıyor.





Hızlı teslimat, sorunsuz kurulum, satış sonrası hizmetleri ile birlikte kaliteli ürün ve yüksek müşteri memnuniyetini önceliğinde tutan Storish, aynı zamanda yakında açacağı deneyim mağazaları ile tüketicilerine ürünlerinin kalitesini yakından inceleme fırsatı sunacak.

Oturma Grupları, Yatak, Baza, Başlık ve Yemek Odaları, Genç ve Bebek Odaları, Bahçe ve Mutfak Mobilyaları, Halı, Ev Tekstili ve Aksesuar ürün grupları ile ev mobilya ve dekorasyonuna dair pek çok ürün grubunu bünyesinde bulunduran ve “yenilik ve gelişimde süreklilik” vizyonu ile hayatına başlayan Storish, e-ticaret sitesinde 2500’den fazla ürünü tüketicisi ile buluşturuyor.