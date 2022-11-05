Erdemir ve Dilovası'na 16,2 milyar TL

Dünyada yaşanan durgunluğun aksine Türkiye’nin büyümesi yatırımların da hızlanmasına yol açıyor. Türkiye’nin iki önemli grubu 1 kalemde 16.2 milyar liralık yatırım için düğmeye bastı. Türkiye’nin en büyük entegre yassı çelik üreticisi Erdemir, grup şirketi Ermaden’in Bingöl-Avnik mevkiinde bulunan demir madeni sahasında yaklaşık 550 milyon dolarlık (10.2 milyar TL) yatırımla peletleme tesisi kuracak. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında temeli atılacak tesisin 36 ila 42 ay içerisinde faaliyete geçmesi planlanıyor.

YILLIK 600 MİLYON DOLARLIK İTHALAT ÖNLENECEK

Ermaden, bölgede son 2 yıldır gerçekleştirdiği yoğun rezerv arama ve geliştirme çalışmaları neticesinde 250-300 milyon ton civarında manyetit demir cevheri kaynağı tespit etti. Bu kaynağın işlenerek Türkiye ekonomisine kazandırılması için Erdemir, yılda 3 milyon ton zenginleştirme ve pelet üretim kapasiteli peletleme tesisi kurma kararı aldı. Kurulacak tesiste söz konusu demir cevheri rezervi kapsamında 100 milyon tonu aşkın pelet üretimi hedefleniyor. OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Savaş Erdem, “Yıllık üretilecek 3 milyon ton peletin bugünkü fiyatlar ile yıllık 600 milyon dolarlık ithalatı azaltıcı etkisi yanında, Erdemir’e de yıllık 200-250 milyon dolarlık ilave brüt kârlılık kazandıracağını öngörüyoruz” dedi. Bu arada tesisinin inşaat süreçlerinde 2 bini aşkın, faaliyete geçtiğinde de 1.000 kişiye istihdam sağlayacak.

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Halk GYO’ya bağlı Halk Yapı Projeleri Geliştirme A.Ş de sanayinin önemli merkezlerinden Dilovası’na yeni nesil bir sanayi sitesi kurmak için kolları sıvadı. “Türk sanayisinin en modern sanayi sitesi” mottosuyla inşaatına başlanan ve 6 milyar TL’ye mal olacak site, 183 bin metrekare kapalı alanlı 350 bağımsız bölümden meydana gelecek.

ÖNCELİK YERLİ YATIRIMCININ

Halk GYO Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Bekin, “Dilovası Modern Sanayi Sitesi’nin sanayicimizin bölgesel ihtiyaçlarını karşılayacak, sunduğu imkanlarla uluslararası pazara hitap eden işletmelerin ihracat kapasitesine destek sunacak ve dış pazarlara girme hazırlığındaki şirketlere de yeni kapılar açacak bir cazibe merkezi olacağına inanıyoruz” dedi.

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METREKARESİ 30 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

Dilovası Modern Sanayi Sitesi’ni 2025 yılının ilk yarısında faaliyete geç irmeyi planladıklarını da kaydeden Bekin sözlerini şöyle sürdürdü: “Bölgenin tamamını satmayı planlıyoruz. Yabancı yatırımcı talebi var ancak öncelikli tercih yerli yatırımcımız olacak. Metrekaresi 30 bin TL’den den başlayan lansmana özel fiyatlarla satışa çıktık. Peşin alımlarda yüzde 20 indirim, vadeli alımlarda ise 36 aya kadar vadelendirme yapıyoruz. Projeye özel Halk Bank tarafından bir kredi paketi hazırlandı. Uygun koşullarda 120 aya kadar vade yapılabiliyor. 36 aylık teslim süremiz var ancak tüm imkanlarımızı seferber ederek ülke ekonomimize daha erken kazandırmayı hedefliyoruz. 350 sanayici ve yatırımcı bu fırsattan yararlanabilecek. 5 bin tane nitelikli ön talebimiz var şu anda.”

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