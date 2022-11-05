MÜSİAD Invest ve MÜSİAD ticaret ofisi tanıtıldı: Üretici ve yatırımcıya kazanç kapısı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Invest ve Ticaret Ofisi ile uluslararası ticarete dinamizm kazandırmayı hedefliyor. Bu yıl 19’uncusu düzenlenen MÜSİAD EXPO’nun üçüncü gününde gerçekleştirilen Dünya Genel İdare Kurulu programında, MÜSİAD’ın iki yeni projesi (MÜSİAD Invest ve MÜSİAD Ticaret Ofisi) tanıtıldı. Uluslararası ticarete dinamizm kazandıracak iki yeniliği hayata geçirdiklerini söyleyen MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, ihracat odaklı yatırım, üretim ve istihdam çalışmalarına hız vereceklerini belirterek, MÜSİAD Yatırım Destek Ofisi (MÜSİAD Invest) ve MÜSİAD Ticaret Ofisi ile yatırımcı ve girişimci iş insanlarına yol göstereceklerini ifade etti.

YABANCI YATIRIMCIYA TÜRKİYE’Yİ TANITIYOR

Mahmut Asmalı.

Türkiye’nin küresel ve bölgesel ticaret için güvenli bir liman olarak etkisini artırdığını aktaran Asmalı, şunları kaydetti: “MÜSİAD EXPO çerçevesinde uluslararası ticarete dinamizm kazandıracak iki yeniliği hayata geçiriyoruz. MÜSİAD Invest ile yatırımcıya doğru bilgiler ile yol gösterecek, ülkemizi en iyi şekilde tanıtmak için gayret edeceğiz. Türkiye, küresel ve bölgesel ticaretin güvenli limanıdır. Bizler, 2022 yılı boyunca hayata geçirdiğimiz ihracat odaklı yatırım, üretim ve istihdam projeleriyle, Anadolu’ya olan güvenimizi ortaya koyduk. EXPO’daki sinerji ile bu vizyonumuzu daha da güçlendireceğiz.”

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FİRMALARA İHRACAT DESTEĞİ SUNULACAK

MÜSİAD’ın ilk kez fuarda tanıttığı Ticaret Ofisi ise halihazırda üretimini sürdüren fakat dış pazarlara açılamayan firmaların ihracata adım atmalarını sağlamak adına kapsamlı destek sunacak. Proje hakkında bilgiler veren Mahmut Asmalı, “Ticaret Ofisi ise uluslararası pazarlara açılma noktasında iş insanlarımıza rehber olacak. Türkiye Yüzyılı inşa edilirken, Anadolu kazanacak, Türkiye kazanacak, milletimiz kazanacak. İş dünyası olarak ülkemizin yeni yüzyılına hazırız” ifadelerini kullandı.

INVEST yoğun ilgiyle karşılaştı

MÜSİAD Invest Başkanı Muhammet Ali Özeken, MÜSİAD Invest'in yenilikçi vizyonuyla teknolojinin tüm imkanlarından faydalandığını belirterek, "Güçlü bir teknolojik altyapı ile kapsamlı bir danışmanlık hizmeti sunulacak. MÜSİAD EXPO'da tanıtılan MÜSİAD Invest, uluslararası yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı" dedi. MÜSİAD Ticaret Ofisi Başkanı Abdullah Bozatlı ise proje ile Anadolu'nun dört bir yanından yeni dünya markaları çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı, Bozatlı, "Anadolu'daki şehirlerin ihracat rakamlarına doğrudan katkı sağlayacak MÜSİAD Ticaret Ofisi, uluslararası pazarlara açılmak isteyen iş insanlarına rehber olarak, en doğru ticari eşleştirmelere imkan sunacak" diye konuştu.

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