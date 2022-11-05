Sırada yerli batarya var

Yerli araç Togg’un özellikleriyle fark yarattığını söyleyen Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği Başkanı Albert Saydam, 40 yerli firmanın Togg için irili ufaklı parçalar ürettiğini söyledi. “Bu firmalar aracın neredeyse her noktasında bulunan parçaları üretiyor” diyen Saydam, benzinli ve dizel araçlarda 250’den fazla tedarikçi bulunurken elektrikli araçların 100’e yakın tedarikçi ile üretime hazır hale gelebileceğini ifade etti.

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği Başkanı Albert Saydam.

HER PARÇAYI ÜRETİRİZ

Yerli aracın istenen her parçasını tedarik edebileceklerini belirten Saydam, “ Üretici firmalarımız 100 bin araç için üretimi için kapasitesini uygun hale getirdi ve üretilen parçalar da oldu. Togg tarafından gelecek bir talep ile 175 bin araçlık parça tedarikine 1 ayda hazır hale geliriz. Bunun yanı sıra yılda yurt içinde 2 milyon aracın yurt dışında da 2 milyon aracın talebini karşılayabiliriz” şeklinde konuştu. Aracın yüzde 51 yerliliğe ulaştığını hatırlatan Saydam, 4 aşamalı batarya üretiminin dahi bir bölümünü yerli firmaların yaptığının altını çizdi.

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HÜCRELERİ DE YAPARIZ

Saydam, “ Togg’un pilleri için kurulan Siro batarya şirketinin bir sonraki hedefi bataryayı da yerli hale getirmek. Dışarıdan alınan hücreleri de kendimiz yapacağız. Bunun yanı sıra şu an ön panel, süspansiyon aksamı, kablo demetleri, görsel ekipmanların tamamı, lastikler, metal parçalar, burçlar, kollar, metal aksamlar, kaporta parçaları, bazı elektronik devreler, nikelajlar ve akla gelmeyecek birçok parçayı daha yerli olarak Türkiye’de TAYSAD’a bağlı firmalar tarafından yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin ihtiyacına göre tasarlandı

Albert Saydam, ‘güzel ve farklı bir araç’ diperek Togg’u övdü. Saydam, "Bu tamamen ‘use case mobility’ denilen sistem sayesinde tamamen tüketici ihtiyaçlarına göre dizayn edilebilecek. İndirilen uygulamalar ve kombinasyon seçenekleri ile Türkiye vatandaşlarının ihtiyaçlarına cevap veren uygulamalarla desteklenecek bizim için bizim tarafımızdan üretilen bir araç. Yurt dışı pazarlarda yapılan araştırmalara göre o ülkelerin vatandaşlarının da ihtiyacını karşılayacak" diye konuştu.

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