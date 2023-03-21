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Ekonomi

Evi ağır ve orta hasarlı depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçları silindi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle, evi ağır ve orta hasarlı depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçları silinirken, depremzedelerin 6 Şubat'a kadar elektrik ve doğalgaz dava ve icra takipleri de kaldırıldı.

07:19 . 21/03/2023 Salı
IHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle, evi ağır ve orta hasarlı depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçları silindi. Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle, depremzedelerin 6 Şubat'a kadar elektrik ve doğalgaz dava ve icra takipleri de kaldırıldı.


Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinin tamamı ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde bulunan faal veya kullanılabilir durumda olan, iletimden bağlı elektrik tüketicileri, orta gerilimden bağlı sanayi abone grubundaki elektrik tüketicileri, orta gerilimden bağlı “kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer abone” grubundaki elektrik tüketicileri haricindeki elektrik tüketicilerine yönelik ilgili tedarik şirketleri tarafından gerçekleştirilen tahakkuk ve tahsilat işlemleri 31.05.2023 tarihine kadar ertelendi.


Bu süredeki toplam elektrik tüketimine esas fatura bedeli 2023 yılı Haziran ayı fatura döneminden itibaren gecikme zammı olmaksızın eşit taksitlerle 6 ayda tahsil edilecek.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinin tamamı ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde ilgili bölgelerin doğal gaz dağıtım şirketlerinden veya tedarik şirketlerinden doğal gaz temin eden tüm konut aboneleri ile yıllık tüketimi 100 bin standart metreküp ve altında olan diğer tüm tüketicilerin doğal gaz tüketimlerine ilişkin tahakkuk ve tahsilat işlemleri 31.05.2023 tarihine kadar ertelendi. Bu süredeki toplam doğal gaz tüketimine esas fatura bedeli 2023 yılı Haziran ayı fatura döneminden itibaren gecikme zammı olmaksızın eşit taksitlerle 6 ayda tahsil edilecek.


Bu kapsamda ertelemeden kaynaklı finansman maliyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.


#Kahramanmaraş
#Borç silme
#Elektrik faturası
#Gaz faturası
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