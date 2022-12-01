Ekonomi EYT aralıkta Mecliste Sözleşmeli personelde kapsam genişliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

EYT aralıkta Meclis'te: Sözleşmeli personelde kapsam genişliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmalarda epey mesafe aldıklarını, çalışmayı aralık ayında Meclis’e getireceklerini açıkladı. Bilgin, “İki şartta (prim günü ve yıl) bir değişiklik yapmıyoruz. Süreç devam ediyor. Düzenlemenin kapsamını çalışmamız bittikten sonra kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EYT aralıkta Mecliste: Sözleşmeli personelde kapsam genişliyor
EYT aralıkta Meclis'te.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli personele kadro düzenlemesinde kapsamın genişlediği müjdesini verdi. Bakan Bilgin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 50-D’li araştırma görevlilerini ve sözleşmeli Kültür Bakanlığı sanatçılarını da kapsama dahil ettiklerini açıkladı. Bilgin, "Uzun yılların sorunlarını çözüyor ve sözleşmeli çalışanları kadroya geçiriyoruz. Üstelik Sadece 4-B’li çalışanlar değil; sözleşmeli öğretmenleri, uzun süredir güvence sorunu yaşayan 50-D’li araştırma görevlilerini ve sözleşmeli Kültür Bakanlığı sanatçılarını da kapsama dahil ediyoruz"

EYT ARALIKTA MECLİS'TE

427 bin sözleşmelinin kadroya alınması ile ilgili açıklamalar da yapan Bilgin, "Yaptığımız kadro düzenlemesi, sözleşmelilerin neredeyse yüzde 100'ünü kapsayan bir düzenleme. Yaklaşık 424 bin kişiyi kapsayan bir düzenleme. Buna 'dar oldu, eksik oldu' demek konuyu bilmemektir" dedi. Bilgin, kamudaki geçici işçilerin kadroya alınması çalışmasında sona geldiklerine de işaret etti. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusundaki çalışmalara değinen Bilgin, bu konuda epey mesafe aldıklarını ve çalışmayı aralık ayında Meclis'e intikal ettireceklerini söyledi. Bilgin, “Prim günü ve yıl konusunda bir değişiklik yapmıyoruz. Süreç devam ediyor. Düzenlemenin kapsamını çalışmamız bittikten sonra kamuoyuyla paylaşacağız" şeklinde konuştu.

Vedat Bilgin
Vedat Bilgin

Asgari ücret toplantısı haftaya

Vedat Bilgin, bugün yapılması planlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısını önümüzdeki hafta gerçekleştireceklerini söyledi. Bilgin, "İşçilerimiz, Türkiye'nin emekçileri şundan emin olsunlar, onları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Enflasyonun tahribatından koruyacak bir düzenlemeyi geçen sene yapmaya çalıştık, yüzde 50 zam vererek. O yetmedi hemen onun üzerine aritmetik olarak yüzde 80'in üzerinde, kümülatif olarak yüzde 94 zam verdik ama enflasyonun tahribatı devam ediyor. Dolayısıyla bunu dikkate alan bir düzenleme yapacağız” şeklinde konuştu.

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