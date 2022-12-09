EYT’de kapsam geniş olacak: Bakan Bilgin TBMM Genel Kurulunda konuştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Genel Kurul’daki bütçe görüşmelerinde bakanlığının 2023 bütçesinde konuştu. Bakan Bilgin, kamuoyunun gündemini bir süredir meşgul eden EYT meselesinin doğrudan doğruya işverenleri ilgilendirdiğini kaydederek, “Çalışmanın teknik yöntemiyle ilgili problemler var. Dijital ortamda kayıt sistemleri yok. İş değiştirmiş, evrakları kaybolmuş. Tüm bunları organize etmeye çalışıyoruz. Bütün verileri elimize alıp gerçekçi bir çalışma yapmamız lazım. Özel sektöre yansıyacak yükün, kamuya yansıyacak yükün hepsini ortaya çıkardıktan ve çalışma bittikten sonra kamuoyu ile paylaşacağım. Bu ayın sonuna kadar Meclis’e getireceğimi söylemiştim. İnşallah sözümü tutarım, ocak ayına sarkmaz. Tamamlandığında Yüce Meclis’te paylaşacağım. En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Gerçekçi bir çalışma yapmamız lazım, özel sektöre, kamuya yansıyacak yükü ortaya çıkardıktan sonra hesaplandığında kamuoyuna açıklayacağım” dedi.

REKLAM